Мусорная война: жители Башкирии обвинили власти и регоператора в сговоре

По словам самих горожан, с 1 августа регоператор в одностороннем порядке отказался от исполнения своих договорных обязательств и перестал вывозить мусор. Между тем на руках у жителей были заключенные договоры на вывоз мусора до 2027 года. Отказ вывозить мусор горожане расценивают как акт «психологического давления на население и принуждения принять мусорные площадки с нарушением норм СанПиН». Историю конфликта местные жители опубликовали в городском паблике «Стерлитамак Сити».