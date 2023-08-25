Мусорная война: жители Башкирии обвинили власти и регоператора в сговоре

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В Стерлитамаке жители 5-го и 8-го микрорайонов подозревают существование «карательного сговора» между госорганами и ООО «Эко-Сити».
По словам самих горожан, с 1 августа регоператор в одностороннем порядке отказался от исполнения своих договорных обязательств и перестал вывозить мусор. Между тем на руках у жителей были заключенные договоры на вывоз мусора до 2027 года. Отказ вывозить мусор горожане расценивают как акт «психологического давления на население и принуждения принять мусорные площадки с нарушением норм СанПиН». Историю конфликта местные жители опубликовали в городском паблике «Стерлитамак Сити».
— Мусор вывозился согласно графику один раз в неделю. Несмотря на такую частоту вывоза, не соответствующую нормам СанПиНа, жители возражений не имели. Однако с 01.08.2023 г. региональный оператор в одностороннем порядке перестал исполнять свои обязательства. Жители всем поселком массово составляют акты на данное нарушение. Регионального оператора известили надлежащим образом, однако его представитель не явился для составления актов, — сообщают местные жители.
Сообщается, что в адрес главы Башкирии была направлена жалоба с подписью 344 местных жителей. Обращение в конечном итоге было переадресовано в Минэкологии РБ, сообщается в публикации.
В приложенных к публикации скриншотах ответа ведомства с подписью замминистра Шамиля Фаррахова сообщается, что ООО «Эко-Сити» приняло решение прекратить вывоз ТКО в целях соблюдения норм законодательства. Информация об этом якобы была доведена до населения администрацией города. Для соблюдения норм оператор предложил установить по периметру 10 евроконтейнеров с ежедневным графиком вывоза отходов либо 75 евроконтейнеров с графиком вывоза 1 раз в неделю, сообщается в ответе ведомства.
Однако ответ Минэкологии Башкирии горожан не устроил, в частности, они начали подозревать существование предполагаемого сговора между госорганами и РКО ООО «Эко-Сити». С заявлением они намерены были обратиться в ФСБ, следственный комитет и ФАС. В мэрии Стерлитамака информацию о сговоре опровергли.
На данный момент местные жители намерены добиться перерасчета платы за вывоз мусора из индивидуальных мусорных контейнеров. С их слов, четыре с половиной года администрация города якобы не включала индивидуальные площадки жителей в «реестр контейнерных площадок». В свою очередь, региональный оператор «Эко-сити» на основании этого якобы признает такие договоры на вывоз мусора недействительными.
— Извините, но если все 4,5 года эти договоры были недействительны, тогда за что платили жители всё это время? Будьте любезны, верните наши денежки, — гласят сообщения жителей Стерлитамака.
Для разъяснения сложившейся ситуации Mkset направил официальный запрос в администрацию Стерлитамака и ООО «Эко-Сити». Ответ будет опубликован после его получения.