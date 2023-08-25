«Могут увидеть дети»: уфимка застала водителей маршруток за непристойным занятием

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:54
Со слов автора жалобы, эта проблема, которая заслуживает внимания и решения. Ведь автобусы являются общественным местом, где ежедневно перевозятся пассажиры. А на общественном транспорте должны соблюдаться определенные правила поведения, включая и запрет на курение.
— Среди пассажиров могут быть дети, люди с проблемами по здоровью, которым курение может нанести вред. К тому же, есть закон, который запрещает курение на рабочем месте. Водители маршрутных автобусов не должны быть исключением. Их работа связана с обслуживанием людей, а значит, они должны быть примером соблюдения закона. Курение на рабочем месте также свидетельствует о неуважении к пассажирам и их комфорту, — высказалась жительница Уфы
Напомним, ранее жители республики в комментариях под постами главы неоднократно жаловались также на переполненность в маршрутах №30 и №107, и на других маршрутах. Помимо этого, в сети также частым обсуждением являлись случаи, когда водители автобусов не пускали пассажиров в транспорт.