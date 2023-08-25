«Могут увидеть дети»: уфимка застала водителей маршруток за непристойным занятием

Напомним, ранее жители республики в комментариях под постами главы неоднократно жаловались также на переполненность в маршрутах №30 и №107, и на других маршрутах. Помимо этого, в сети также частым обсуждением являлись случаи, когда водители автобусов не пускали пассажиров в транспорт.