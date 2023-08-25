Массовые рейды пройдут в Уфе уже сегодня и завтра: кого это коснется

Государственная инспекция безопасности дорожного движения призывает граждан быть внимательными и проявлять вежливость к другим водителям на дорогах. Ведомство настоятельно рекомендует всем водителям использовать ремни безопасности, соблюдать необходимый боковой интервал и безопасную дистанцию между автомобилями, а также строго воздерживаться от управления транспортным средством в состоянии опьянения.