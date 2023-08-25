Массовые рейды пройдут в Уфе уже сегодня и завтра: кого это коснется

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
25 и 26 августа в Уфе пройдут массовые рейды среди водителей.
Целью этих проверок будет предупреждение нарушений безопасности на дорогах. Особое внимание будет уделено выявлению и наказанию пьяных водителей, а также водителей, нарушающих правила перевозки детей.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения призывает граждан быть внимательными и проявлять вежливость к другим водителям на дорогах. Ведомство настоятельно рекомендует всем водителям использовать ремни безопасности, соблюдать необходимый боковой интервал и безопасную дистанцию между автомобилями, а также строго воздерживаться от управления транспортным средством в состоянии опьянения.
Ранее Mkset публиковал информацию о рейдах. Тогда за сутки сотрудниками было зарегистрировано 90 дорожных правонарушений, в которых пострадали 6 человек. Около 10 водителей были пойманы за вождением в нетрезвом виде.