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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Массовые рейды пройдут в Уфе уже сегодня и завтра: кого это коснется

Массовые рейды пройдут в Уфе уже сегодня и завтра: кого это коснется

25 августа 2023, 10:34
Фото: 1MI
Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции

25 и 26 августа в Уфе пройдут массовые рейды среди водителей.

Целью этих проверок будет предупреждение нарушений безопасности на дорогах. Особое внимание будет уделено выявлению и наказанию пьяных водителей, а также водителей, нарушающих правила перевозки детей.

Государственная инспекция безопасности дорожного движения призывает граждан быть внимательными и проявлять вежливость к другим водителям на дорогах. Ведомство настоятельно рекомендует всем водителям использовать ремни безопасности, соблюдать необходимый боковой интервал и безопасную дистанцию между автомобилями, а также строго воздерживаться от управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Ранее Mkset публиковал информацию о рейдах. Тогда за сутки сотрудниками было зарегистрировано 90 дорожных правонарушений, в которых пострадали 6 человек. Около 10 водителей были пойманы за вождением в нетрезвом виде.

#Общество#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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