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Posted Сегодня, 03:26

Published Сегодня, 03:26

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Массовая проверка пройдет в квартирах в Уфе этой осенью

Массовая проверка пройдет в квартирах в Уфе этой осенью

25 августа 2023, 03:26
Фото: 1MI
Проверка будет бесплатной — стало известно, для чего она нужна и кто будет ходить по квартирам

Эту проверку проводят специалисты ООО «Городская абонентская служба», официальные представители компании «БашРТС». Они будут снимать показания индивидуальных приборов учета, проверять их состояние, устанавливать пломбы и фиксировать наличие или отсутствие вмешательства в работу приборов.

Все эти мероприятия оформляются соответствующими актами. Важно отметить, что данная проверка является бесплатной для жителей.

Согласно информации, полученной от «Башинформ», сотрудники ООО «Городская абонентская служба» обязаны быть снабжены удостоверением с фотографией и печатью, а также иметь заявку от ООО «БашРТС» с указанием адресов домов, которые требуется проверить.

Эти меры позволят проверить, насколько реальное потребление коммунальных ресурсов соответствует данным, которые жители предоставляют самостоятельно.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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