Массовая проверка пройдет в квартирах в Уфе этой осенью

Согласно информации, полученной от «Башинформ», сотрудники ООО «Городская абонентская служба» обязаны быть снабжены удостоверением с фотографией и печатью, а также иметь заявку от ООО «БашРТС» с указанием адресов домов, которые требуется проверить.