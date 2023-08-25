Массовая проверка пройдет в квартирах в Уфе этой осенью

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Эту проверку проводят специалисты ООО «Городская абонентская служба», официальные представители компании «БашРТС». Они будут снимать показания индивидуальных приборов учета, проверять их состояние, устанавливать пломбы и фиксировать наличие или отсутствие вмешательства в работу приборов.
Все эти мероприятия оформляются соответствующими актами. Важно отметить, что данная проверка является бесплатной для жителей.
Согласно информации, полученной от «Башинформ», сотрудники ООО «Городская абонентская служба» обязаны быть снабжены удостоверением с фотографией и печатью, а также иметь заявку от ООО «БашРТС» с указанием адресов домов, которые требуется проверить.
Эти меры позволят проверить, насколько реальное потребление коммунальных ресурсов соответствует данным, которые жители предоставляют самостоятельно.