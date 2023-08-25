Критиковавший власти Уфы дизайнер Лебедев занялся ребрендингом города Агидель

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Мэр города Денис Ирназаров на странице в соцсетях выложил короткий ролик, в котором сообщаются планы по ребрендингу Агиделя. В видео представлена концепция будущего облика города.
— Агидель. Перезагрузка. Начало. Продолжение следует… — так подписал видео Денис Ирназаров.
Отметим, что Артемий Лебедев прилетал в Уфу летом прошлого года. Так, вместе с сити-менеджером Ратмиром Мавлиевым дизайнер посетил Арт-квадрат. Позднее дизайнер поделился своими впечатлениями от города в своем видеоролике.
Примечательно, что в 2015 году Аремий Лебедев обвинил уфимскую администрацию в плагиате при создании городского дизайн-кода. Тогда, в утвержденной МБУ «Городская реклама концепции по размещению рекламных конструкций он обнаружил множество картинок, совпавшими с дизайн-кодом Москвы и заявил, что „мэрия Уфы ворует щедро, смело, беззастенчиво и много“.