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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Критиковавший власти Уфы дизайнер Лебедев занялся ребрендингом города Агидель

Критиковавший власти Уфы дизайнер Лебедев занялся ребрендингом города Агидель

25 августа 2023, 10:22
Фото: Скриншот видео
Студия известного российского дизайнера разработала проект по улучшению внешнего вида города Агидель

Мэр города Денис Ирназаров на странице в соцсетях выложил короткий ролик, в котором сообщаются планы по ребрендингу Агиделя. В видео представлена концепция будущего облика города.

— Агидель. Перезагрузка. Начало. Продолжение следует… — так подписал видео Денис Ирназаров.

Отметим, что Артемий Лебедев прилетал в Уфу летом прошлого года. Так, вместе с сити-менеджером Ратмиром Мавлиевым дизайнер посетил Арт-квадрат. Позднее дизайнер поделился своими впечатлениями от города в своем видеоролике.

Примечательно, что в 2015 году Аремий Лебедев обвинил уфимскую администрацию в плагиате при создании городского дизайн-кода. Тогда, в утвержденной МБУ «Городская реклама концепции по размещению рекламных конструкций он обнаружил множество картинок, совпавшими с дизайн-кодом Москвы и заявил, что „мэрия Уфы ворует щедро, смело, беззастенчиво и много“.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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