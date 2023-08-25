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Кириенко: За 2,5 месяца фонд «Защитники Отечества» обработал 173 тысячи обращений

Кириенко: За 2,5 месяца фонд «Защитники Отечества» обработал 173 тысячи обращений

25 августа 2023, 09:58
Фото: kremlin.ru
На заседании наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» обсудили результаты работы фонда с момента открытия его филиалов в регионах. Встречу провел Сергей Кириенко, первый замруководителя Администрации Президента РФ, председатель наблюдательного совета фонда.

С момента начала работы филиалов в регионах прошло более двух месяцев. О результатах деятельности фонда «Защитники Отечества» за этот период рассказала председатель фонда Анна Цивилева, сообщает 56orb.ru.

Она отметила, что всего в фонд поступило более 173 000 заявок. Основная часть обращений связана с назначением мер соцподдержки, причем более 21 000 из них уже имеют решения, уточнила спикер.

Кроме этого, фонд принял более 12 000 решений по выплатам, которые связаны с участием в спецоперации, и порядка 5600 — по вопросам выдачи участникам СВО удостоверения ветерана боевых действий. Отмечается, что есть решения и по другим вопросам: примерно тринадцать с половиной тысяч касалось юридической помощи, семь тысяч — льгот по коммунальным платежам, более 5700 были связаны с оказанием психологической помощи и 5600 — медицинской.

Сергей Кириенко отметил колоссальный объем работы фонда «Защитники Отечества» за два с половиной месяца, которые прошли с момента открытия региональных филиалов.

По словам Цивилевой, подопечные получают помощь в полном объеме. К рассмотрению каждой ситуации представители фонда подходят индивидуально.

В число вопросов, которые обсуждались на заседании, также вошли психологическая поддержка, медреабилитация, оснащение ТСР, протезирование. Участники встречи особо отметили, что в каждом регионе обязательно должна быть доступна услуга комплексной реабилитации для ветеранов спецоперации.

На встрече были подняты вопросы, связанные с восстановлением и сохранением психологического состояния членов семей бойцов, которые погибли в ходе СВО, а также ветеранов спецоперации. Кроме этого, речь шла и о психологическом сопровождении не нуждающихся в медицинской помощи подопечных. Предполагается, что такая поддержка должна быть направлена на адаптацию таких граждан к новым условиям жизни и гармонизацию семейных отношений.

Руководство фонда «Защитники Отечества» регулярно проводит личные встречи со своими подопечными — в госпиталях, центрах реабилитации, а также в рамках культурных событий.

Одних из самых главных мероприятий фонда «Защитники Отечества» стал первый форум ветеранов СВО, который прошел под эгидой «Справедливость. Забота. Уважение». Сто пятьдесят ветеранов спецоперации приняли участие в этом форуме.

Анна Цивилева отметила работу фонда по привлечению к сотрудничеству государственных корпораций, НКО, бизнес-сообщества. Это необходимо, чтобы помощь ветеранам СВО и членам семей погибших военных оказывалась более эффективно.

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