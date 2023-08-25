Кириенко: За 2,5 месяца фонд «Защитники Отечества» обработал 173 тысячи обращений

Кроме этого, фонд принял более 12 000 решений по выплатам, которые связаны с участием в спецоперации, и порядка 5600 — по вопросам выдачи участникам СВО удостоверения ветерана боевых действий. Отмечается, что есть решения и по другим вопросам: примерно тринадцать с половиной тысяч касалось юридической помощи, семь тысяч — льгот по коммунальным платежам, более 5700 были связаны с оказанием психологической помощи и 5600 — медицинской.