Хабиров выделил землю без торгов под высотку в центре Уфы: что известно о застройщике

По данным СПАРК, СЗ «Оникс» появился на рынке в 2017 году, является «дочкой» ГК «Бриг». Руководителем компании значится Регина Поздышева. Чистая прибыль компании в 2022 году составила чуть более 2 млн рублей, тогда как чистые активы компании оцениваются в 4,6 млрд рублей. Как указано в системе СПАРК, компания имеет высокий индекс финансового риска, при этом показатели базового индекса у компании с низким риском. В 2019 году Ростехнадзор провел внеплановую проверку компании и обнаружил 20 нарушений — впоследствии нарушения при проверках не указаны.