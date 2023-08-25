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Хабиров выделил землю без торгов под высотку в центре Уфы: что известно о застройщике

Хабиров выделил землю без торгов под высотку в центре Уфы: что известно о застройщике

25 августа 2023, 05:03
Фото: 1MI
Радий Хабиров принял решение о предоставлении земельного участка под высотную застройку в Советском районе города Уфы без проведения торгов. Новость об этом была опубликована на портале правовой информации республики.

Указанный участок с площадью 5523 квадратных метра находится на улице Пархоменко, 133. Он был передан в аренду специализированной компании застройщиков «Оникс».

Ранее данная компания уже брала на себя ответственность за завершение строительства проблемных объектов в поселке Цветы Башкирии.

По поручению Министерства земельных и имущественных отношений Башкирии, необходимо осуществить заключение договора аренды земельного участка с застройщиком.

По данным СПАРК, СЗ «Оникс» появился на рынке в 2017 году, является «дочкой» ГК «Бриг». Руководителем компании значится Регина Поздышева. Чистая прибыль компании в 2022 году составила чуть более 2 млн рублей, тогда как чистые активы компании оцениваются в 4,6 млрд рублей. Как указано в системе СПАРК, компания имеет высокий индекс финансового риска, при этом показатели базового индекса у компании с низким риском. В 2019 году Ростехнадзор провел внеплановую проверку компании и обнаружил 20 нарушений — впоследствии нарушения при проверках не указаны.

С 2012 года компания строила дома в ЖК «ЮЛАЙ», ЖК «Менделеев city» г. Уфа, ЖК «Карла Маркса 34а», ЖК «Балановская слобода», ЖК «Весна» г. Октябрьский, а также занималась объектами промышленного и складского назначения (завод по переработке сельскохозяйственной продукции г. Астрахань, завод по производству ДСП и OSB плит Kronospan г. Уфа, региональный логистический комплекс X5 Retail group г. Уфа, гипермаркет Decathlon г. Уфа) как в качестве Ген- и Суб- Подрядчика, так и в качестве Заказчика.

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#Общество#Город#Башкирия#Строительство#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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