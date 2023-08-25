Гибель Пригожина вошла в список громких убийств в истории политики

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Разговоры о том, что гибель основателя ЧВК «Вагнер» не была случайным стечением обстоятельств, всплыли практически сразу после новости о крушении самолёта, на котором совершал перелёт Пригожин. Удивительного в этом мало, ведь всполошивший половину России мятеж «Вагнера» состоялся всего около двух месяцев назад, в конце июня. Тогда, как казалось, несмотря на то, что участники мятежа поставили под сомнение право государства на применение силы исключительно за собой и стали диктовать власти свои правила, Евгений Пригожин, как организатор мятежа, не получил никакого наказания за свои деяния.
Стоит отметить, что Пригожин был не единственным политическим деятелем, смерть которого произошла при загадочных обстоятельствах, что даёт основания для политического убийства. Ниже собраны истории некоторых подобных случаев.
При жизни Сикорский генерала польской армии, а также являлся премьер-министром правительства Польши в изгнании. В июне 1943 года он вместе с дочерью и штабными офицерами вылетел на самолёте «Либерейтор II» из аэропорта Гибралтара. Продержавшись в воздухе всего несколько секунд после взлёта, воздушное судно упало в море. Причиной этого, как сообщил выживший пилот, стала неисправность штурвала. Тем не менее, необъяснимым остался факт того, что именно в этот день Эдуард Прхал, пилот самолёта, надел на себя спасательный жилет, который не носил ранее. Помимо этого, мужчина также не смог объяснить, что за человек был замечен на крыле упавшего самолёта.
Эта ситуация моментально породила слухи о том, что Сикорский был ликвидирован специально, поскольку был помехой для создания советско-британского военно-политического сотрудничества, формируя из катынского расстрела «политический фактор».
Официальная версия гласит, что Линь Бяо, занимавший пост политического деятеля, министра обороны КНР, военного начальника, а также правой руки и наследника китайского коммунистического революционера Мао Цзэдуна, погиб во время авиакатастрофы в Монголии из-за нехватки топлива в сентябре 1971 года. Тогда он пытался совершить побег в СССР из-за военного переворота, который окончился провалом. Причиной стали конфликты в политической верхушкой Китая.
Народ же считал, что автомобиль, на котором передвигался Линь Бяо с женой, попал под обстрел ракет. И лишь после этого их бездыханные тела погрузили на борт самолёта, впоследствии сбитого китайскими истребителями. Существует также и третья версия, гласящая, что при взлёте воздушного судна повредил шасси, что и стало причиной крушения.
В КНР маршал был признан предателем и изменником. В настоящий момент он до сих пор не реабилитирован.
Марков был болгарским диссидентом, а также известным литератором и журналистом, членом Союза болгарских писателей, который открыто критиковал коммунистическое правительство своей страны. Его резкие высказывания и публикации вызывали недовольство властей, особенно после событий Пражской весны в 1968 году. После этих событий писатель принял решение сбежать в Великобританию, где женился и стал работать на ВВС. В это время в Болгарии книги Маркова стали изымать из библиотек, а его самого исключили из Союза писателей.
Тем не менее, даже нахождение за пределами родины не спасло его от неминуемой гибели. Предполагается, что смерть была подстроена болгарскими агентами КГБ. Накануне произошедшего мужчина ногой зацепился за зонт неизвестного человека и почувствовал укол. На следующее утро состояние Георгия ухудшилось. Он погиб 11 сентября 1978 года в больнице.
Будучи членом Британской королевской семьи, а также первой женой принца Уэльского Чарльза и матерью принцев Гарри и Уильяма, принцесса Диана Уэльская являлась её и народной любимицей. Её гибель произошла 31 августа 1997 года в Париже в ходе автокатастрофы, которая, как гласит официальная версия, была случайным стечением обстоятельств.
Вместе с принцессой в автомобиле находился миллиардером Доди Аль-Файед, с которым на тот момент у Дианы были отношения, водитель Анри Поль и охранник Тревор Рис-Джонс. Последнему удалось выжить.
Официально в аварии виновен водитель, который на этот момент находился якобы в состоянии алкогольного опьянения. Однако люди склоняются к версии о том, что леди Ди была ликвидирована королевской семьёй, поскольку нарушала королевские устои, а также носила ребёнка от Доди Аль-Файеда, что при вскрытии не было подтверждено.
Ещё один политический деятель, погибший в результате аварии. Был первым секретарём ЦК Компартии Белоруссии и народным лидером. Погиб в октябре 1980 года под Минском.
О том, что смерть Машерова не была случайностью, заявляла даже его дочь Наталья.
В 1980 году политика якобы пригласили в Москву, дабы тот занял пост главы Совета Министров СССР. Такой расклад не устроил некоторых личностей в окружении Брежнева, который и пригласил Петра Машерова на этот пост. В день, когда белорусский политик направлялся в колхоз на автомобиле, ему навстречу выскочил грузовик. При столкновении Машеров погиб на месте.
Полководец Тридцатилетней войны. Воевал за Священную Римскую Империю. Под его командованием собиралось немалое количество бойцов, поскольку каждому из них он платил. Альбрехт фон Валленштайн разбивал протестантские армии, контролировал финансы, а также брал власть над целыми регионами. Помимо этого, также умудрялся критиковать чиновников и ставить условия императору. Полководец был убит в ходе заговора имперской элиты. Вместе с ним погибли ещё несколько штабных офицеров, а полки перешли под командование империи.