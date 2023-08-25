Гибель Пригожина вошла в список громких убийств в истории политики

При жизни Сикорский генерала польской армии, а также являлся премьер-министром правительства Польши в изгнании. В июне 1943 года он вместе с дочерью и штабными офицерами вылетел на самолёте «Либерейтор II» из аэропорта Гибралтара. Продержавшись в воздухе всего несколько секунд после взлёта, воздушное судно упало в море. Причиной этого, как сообщил выживший пилот, стала неисправность штурвала. Тем не менее, необъяснимым остался факт того, что именно в этот день Эдуард Прхал, пилот самолёта, надел на себя спасательный жилет, который не носил ранее. Помимо этого, мужчина также не смог объяснить, что за человек был замечен на крыле упавшего самолёта.