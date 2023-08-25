Единая система технического аудита будет создана РЖД и Белорусской железной дорогой

Кроме этого, в планах РЖД и БЖД совместное развитие автоматизации и цифровизации процесса технического аудита. В совокупности это даст возможность реализовать главные задачи по управлению качеством железнодорожной продукции на межгосударственном уровне и предотвратить использование несоответствующей и контрафактной продукции.