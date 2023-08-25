«Будет обязан»: юрист из Уфы рассказал про повестки о мобилизационном предписании

«Мобилизационное предписание означает, что человек, перед тем как получить его, должен пройти медицинскую комиссию и дополнительное обучение. Это предписание является свидетельством того, что человек находится в резерве и может быть призван на военную службу в случае необходимости мобилизации», — цитирует слова Петрова издание UfacityNews.