«Будет обязан»: юрист из Уфы рассказал про повестки о мобилизационном предписании

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Некоторые жители ряда регионов, включая Красноярский край, Ярославскую и Саратовскую области, якобы получили повестки за предприсанием по мобилизации. Об этом сообщают местные СМИ.
«Мобилизационное предписание означает, что человек, перед тем как получить его, должен пройти медицинскую комиссию и дополнительное обучение. Это предписание является свидетельством того, что человек находится в резерве и может быть призван на военную службу в случае необходимости мобилизации», — цитирует слова Петрова издание UfacityNews.
Юрист пояснил, что мужчине могут выдать мобилизационное предписание после прохождения военных сборов. При этом, со слов эксперта, в самом предписании не указывается конкретная дата явки. Когда будет дано указание, человек будет обязан предъявить это предписание в военкомате.
Адвокат также добавил, что мобилизационные предписания выдавались и ранее, еще до мобилизации, и само предписание, по сути, ничем не отличается от предыдущих.
Петров отметил, что в Башкирии подобных сообщений о необходимости явиться в военкоматы пока не было.
Напомним, что на этой неделе важный документ о частичной мобилизации был подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным и опубликован на официальном портале.