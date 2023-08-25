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Published Сегодня, 08:34

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«Будет обязан»: юрист из Уфы рассказал про повестки о мобилизационном предписании

«Будет обязан»: юрист из Уфы рассказал про повестки о мобилизационном предписании

25 августа 2023, 08:34
Фото: 1MI
Появились сообщения о выдаче повесток в военкоматы для получения мобилизационных предписаний в России.

Некоторые жители ряда регионов, включая Красноярский край, Ярославскую и Саратовскую области, якобы получили повестки за предприсанием по мобилизации. Об этом сообщают местные СМИ.

«Мобилизационное предписание означает, что человек, перед тем как получить его, должен пройти медицинскую комиссию и дополнительное обучение. Это предписание является свидетельством того, что человек находится в резерве и может быть призван на военную службу в случае необходимости мобилизации», — цитирует слова Петрова издание UfacityNews.

Юрист пояснил, что мужчине могут выдать мобилизационное предписание после прохождения военных сборов. При этом, со слов эксперта, в самом предписании не указывается конкретная дата явки. Когда будет дано указание, человек будет обязан предъявить это предписание в военкомате.

Адвокат также добавил, что мобилизационные предписания выдавались и ранее, еще до мобилизации, и само предписание, по сути, ничем не отличается от предыдущих.

Петров отметил, что в Башкирии подобных сообщений о необходимости явиться в военкоматы пока не было.

Напомним, что на этой неделе важный документ о частичной мобилизации был подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным и опубликован на официальном портале.

#Общество#Мобилизация#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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