Беспрецедентная кража в Уфе: грабители обчистили известный магазин на 3 млн рублей

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Информация о происшествии поступила в МВД 22 августа.
злоумышленники проникли в торговую точку и похитили два металлических сейфа, в которых находились сотовые телефоны и деньги. Общая сумма причиненного ущерба оценивается в около трех миллионов рублей.
В настоящее время полицейские активно работают по проведению опросов очевидцев, производят анализ записей с камер видеонаблюдения и предпринимают все необходимые меры для поиска и задержания преступников. Уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере, ч. 4 ст. 158 УК РФ, уже было возбуждено.
Напомним, ранее в Уфе магазин техники и электроники «Техно Лаб» ограбили на пять миллионов рублей. Вооруженные грабители, ворвались в магазин по улице Маршала Жукова, ½, угрожая сотрудникам магазина, они забрали пять миллионов рублей и смартфоны, хранившиеся на складе.