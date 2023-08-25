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Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Беспрецедентная кража в Уфе: грабители обчистили известный магазин на 3 млн рублей

Беспрецедентная кража в Уфе: грабители обчистили известный магазин на 3 млн рублей

25 августа 2023, 07:04
Фото: 1MI
Полиция активно разыскивает грабителей, которые совершили кражу в магазине техники Apple на улице Карла Маркса в Уфе

Информация о происшествии поступила в МВД 22 августа.

злоумышленники проникли в торговую точку и похитили два металлических сейфа, в которых находились сотовые телефоны и деньги. Общая сумма причиненного ущерба оценивается в около трех миллионов рублей.

В настоящее время полицейские активно работают по проведению опросов очевидцев, производят анализ записей с камер видеонаблюдения и предпринимают все необходимые меры для поиска и задержания преступников. Уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере, ч. 4 ст. 158 УК РФ, уже было возбуждено.

Напомним, ранее в Уфе магазин техники и электроники «Техно Лаб» ограбили на пять миллионов рублей. Вооруженные грабители, ворвались в магазин по улице Маршала Жукова, ½, угрожая сотрудникам магазина, они забрали пять миллионов рублей и смартфоны, хранившиеся на складе.

#Общество#Кража#Новости Башкирии#Новости Уфы#Происшествие#Виалина Ахсанова
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