Беспрецедентная кража в Уфе: грабители обчистили известный магазин на 3 млн рублей

В настоящее время полицейские активно работают по проведению опросов очевидцев, производят анализ записей с камер видеонаблюдения и предпринимают все необходимые меры для поиска и задержания преступников. Уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере, ч. 4 ст. 158 УК РФ, уже было возбуждено.