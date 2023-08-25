mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Автобус с пассажирами влетел в «буханку» в Уфе

Автобус с пассажирами влетел в «буханку» в Уфе

25 августа 2023, 07:08
Фото: 1MI
Момент ДТП был зафиксирован камерой компании «Уфанет».

Утром 24 августа в Уфе произошла авария между пассажирским автобусом и «УАЗ СГР»

Инцидент произошел на перекрестке улиц Вологодской и Коммунарова, когда серый «УАЗ» поворачивал налево с Вологодской на Коммунарова. Водитель планировал завершить маневр после проезда потока машин, однако в этот момент «буханка» решила тронуться, и автобус маршрута №249 врезался в нее всего в нескольких метрах от своей конечной остановки.

По информации «UTV», полученной от ГИБДД по Уфе, в результате аварии пострадали 61-летний водитель и пассажир «буханки», которых срочно госпитализировали. В то же время, трое пассажиров, находившихся в автобусе в момент ДТП, остались без травм. Следствие начало разбирательство данного инцидента.

#Общество#Город#Башкирия#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Происшествие#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
«Наше село умирает». Репортаж из Авдона, где на птицефабрике нашли птичий грипп
Сегодня, 07:45
«Будет обязан»: юрист из Уфы рассказал про повестки о мобилизационном предписании
Сегодня, 08:34
Массовая проверка пройдет в квартирах в Уфе этой осенью
Сегодня, 03:26
Прорыв «Уфаводоканала»: что происходит в Уфе, где каждый день затапливает улицы
Вчера, 13:11
«Резко пропало»: жители Башкирии засняли на видео встречу с НЛО
Сегодня, 05:52
«Могут увидеть дети»: уфимка застала водителей маршруток за непристойным занятием
Сегодня, 05:35