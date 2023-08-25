Автобус с пассажирами влетел в «буханку» в Уфе

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
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Утром 24 августа в Уфе произошла авария между пассажирским автобусом и «УАЗ СГР»
Инцидент произошел на перекрестке улиц Вологодской и Коммунарова, когда серый «УАЗ» поворачивал налево с Вологодской на Коммунарова. Водитель планировал завершить маневр после проезда потока машин, однако в этот момент «буханка» решила тронуться, и автобус маршрута №249 врезался в нее всего в нескольких метрах от своей конечной остановки.
По информации «UTV», полученной от ГИБДД по Уфе, в результате аварии пострадали 61-летний водитель и пассажир «буханки», которых срочно госпитализировали. В то же время, трое пассажиров, находившихся в автобусе в момент ДТП, остались без травм. Следствие начало разбирательство данного инцидента.