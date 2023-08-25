Автобус с пассажирами влетел в «буханку» в Уфе

Инцидент произошел на перекрестке улиц Вологодской и Коммунарова, когда серый «УАЗ» поворачивал налево с Вологодской на Коммунарова. Водитель планировал завершить маневр после проезда потока машин, однако в этот момент «буханка» решила тронуться, и автобус маршрута №249 врезался в нее всего в нескольких метрах от своей конечной остановки.