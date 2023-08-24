«Ждем, когда изнасилуют?»: жительница Башкирии показала недострой в центре города

Напомним, Дворец культуры «Алмаз», принадлежавший Салаватскому стекольному заводу, выставили на продажу в сентябре 2012 года. Общая площадь строений превышает 8 тысяч квадратных метров. В декабре 2015 года территорию оградили высоким забором, так как планировалось начать строительство — новый владелец решил возвести на месте дворца культуры ТРЦ «Алмаз Молл», однако воплотить в жизнь проект так и не смогли. Известно, что торговый центр с парковкой на 800 машиномест должны были открыть 1 июня 2017 года, в нем должны был быть продуктовый гипермаркет, кинотеатр, спорттовары, детский гипермаркет, магазин бытовой техники, парк детских развлечений, фуд-корт, галерея одежды и обуви федеральных брендов, магазин парфюмерии и косметики, а также фитнес-клуб.