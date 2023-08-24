«Ждем, когда изнасилуют?»: жительница Башкирии показала недострой в центре города

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
По словам Гульдар, уже несколько лет стоит это разрушенное здание, его территория вызывает опасения своей запущенностью. С ее слов, пустырь полностью зарос бурьяном, а посередине виднеется подвальное помещение дворца культуры. Как написала женщина, вокруг этого места часто гуляют мальчишки, а также странные личности. Именно через этот пустырь дочке Гульдар приходится ходить в школу:
— Как я могу проследить безопасность пути ребенка в школу, когда мне самой страшно там ходить после захода солнца? Можно было уже давно бульдозером сравнять это место, просто сделать площадь для посиделок или возвести новое полезное здание. Можно даже вырыть пруд с утками и посадить деревья, но оставлять так нельзя. Или вы ждете, что там кто-нибудь свернет себе шею или кого-нибудь изнасилуют, чтобы начать действовать? , — написала Гульдар.
Замглавы администрации Салавата Тимур Хафизов ответил жительнице:
— С арендатором бывшего ДК «Алмаз» в судебном порядке продолжается процедура расторжения договора аренды земельного участка в связи с неисполнением обязанностей. После расторжения договора земельный участок выставим на торги под строительство торгово-сервисного комплекса. Так как данный участок не является муниципальной собственностью, привести территорию в порядок не представляется возможным, — объяснил чиновник.
Напомним, Дворец культуры «Алмаз», принадлежавший Салаватскому стекольному заводу, выставили на продажу в сентябре 2012 года. Общая площадь строений превышает 8 тысяч квадратных метров. В декабре 2015 года территорию оградили высоким забором, так как планировалось начать строительство — новый владелец решил возвести на месте дворца культуры ТРЦ «Алмаз Молл», однако воплотить в жизнь проект так и не смогли. Известно, что торговый центр с парковкой на 800 машиномест должны были открыть 1 июня 2017 года, в нем должны был быть продуктовый гипермаркет, кинотеатр, спорттовары, детский гипермаркет, магазин бытовой техники, парк детских развлечений, фуд-корт, галерея одежды и обуви федеральных брендов, магазин парфюмерии и косметики, а также фитнес-клуб.