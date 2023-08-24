За август на ЭТП РЭО реализовано 9 тысяч тонн вторичного сырья

Posted Сегодня, 20:04
Published Сегодня, 20:04
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Updated Сегодня, 20:06
Преобладающая доля транзакций приходится на производителей и импортеров, которые составляют более 34% от общего числа пользователей. За ними следуют утилизаторы (30%) и заготовители (17,41%). С начала июля текущего года компании, специализирующиеся в этих областях, реализовали значительные объемы вторичных материалов, включая 1815 тонн стекла, 1378 тонн полимеров и 1352 тонны макулатуры, передает gorod55.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что на онлайн-платформе сосредоточены наиболее ценные виды вторичных материалов, включая металлы, стекло, макулатуру и другие. Они подлежат переработке и повторному использованию. Развитие цифровой платформы согласуется с ключевыми тенденциями в российской сфере обращения с отходами, поэтому площадка становится все более популярной среди участников отрасли. Это позитивно сказывается на формировании экономики замкнутого цикла в стране. В настоящее время общая стоимость всех действующих лотов превышает 1,1 миллиарда рублей и продолжает расти.
С сентября 2022 года электронная торговая площадка предоставляет доступ к вторичным ресурсам и сырью. Здесь их можно как покупать, так и продавать, заключать сделки на переработку, а также размещать заказы на выполнение лотов по РОП.
«Из 100% всего представленного вторсырья 32% составляют полимеры и 20% — макулатура, доли остальных видов распределены на уровне до 10%. Мы на регулярной основе обновляем статистику, анализируем тенденции и общее состояние рынка, чтобы расширять функционал платформы необходимыми для наших пользователей опциями», — рассказал руководитель проекта ЭТП Заур Абдурахимов.
Напомним, ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Цель к 2030 году — сортировка 100% ТКО и снижение на 50% объема отходов, подлежащих захоронению на полигонах. Достижение таких показателей потребует построения экономики замкнутого цикла.