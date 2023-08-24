За август на ЭТП РЭО реализовано 9 тысяч тонн вторичного сырья

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что на онлайн-платформе сосредоточены наиболее ценные виды вторичных материалов, включая металлы, стекло, макулатуру и другие. Они подлежат переработке и повторному использованию. Развитие цифровой платформы согласуется с ключевыми тенденциями в российской сфере обращения с отходами, поэтому площадка становится все более популярной среди участников отрасли. Это позитивно сказывается на формировании экономики замкнутого цикла в стране. В настоящее время общая стоимость всех действующих лотов превышает 1,1 миллиарда рублей и продолжает расти.