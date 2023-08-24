Выходка девушки из Башкирии попала на камеры видеонаблюдения

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
В камеры видеонаблюдения алкогольного магазина в городе Махачкале попали жёсткие сцены. На видео девушка сносит дверь и обрушивает витрины с алкогольными напитками.
По версии Mash, девушка из Башкирии Айсылу В. напала на администратора торговой точки и начала выяснять отношения с ней в грубой форме. Когда дело дошло до драки, вмешался покупатель, который разнял ссорящихся.
Что стало причиной скандала, неизвестно. В итоге агрессивную женщину задержала полиция. Ущерб магазину оценивается в 70 тыс. рублей.