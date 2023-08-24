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Posted Сегодня, 16:22

Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

Девушка из Башкирии устроила погром в магазине в Дагестане

Выходка девушки из Башкирии попала на камеры видеонаблюдения

24 августа 2023, 16:22

Девушка из Башкирии устроила погром в магазине в Дагестане

В Махачкале предположительно девушка из Башкирии разнесла алкомаркет

В камеры видеонаблюдения алкогольного магазина в городе Махачкале попали жёсткие сцены. На видео девушка сносит дверь и обрушивает витрины с алкогольными напитками.

По версии Mash, девушка из Башкирии Айсылу В. напала на администратора торговой точки и начала выяснять отношения с ней в грубой форме. Когда дело дошло до драки, вмешался покупатель, который разнял ссорящихся.

Что стало причиной скандала, неизвестно. В итоге агрессивную женщину задержала полиция. Ущерб магазину оценивается в 70 тыс. рублей.

#Происшествия#Видео#Башкирия#Драка#Идэль Гумеров
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