В Уфе дом известного русского певца взят под охрану

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
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Updated Сегодня, 03:32
В Уфе под государственную охрану взят дом, в котором ранее проживал Федор Шаляпин. По информации Башкультнаследия, здание является особенным по своей планировке, конструкции, а также по композиционному решению и видом фасадов.
Предметом охраны вместе с тем становятся местоположение здания, объемно-пространственное решение объекта и декоративное убранство.
Ранее факт проживания Федора Шаляпина в доме на Гоголя подтвердили краеведы Башкирии.