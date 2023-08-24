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Published Сегодня, 03:27

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Updated Сегодня, 03:32

В Уфе дом, где раньше жил Федор Шаляпин взят под госохрану

В Уфе дом известного русского певца взят под охрану

24 августа 2023, 03:27
Фото: Башкультнаследие

В Уфе дом, где раньше жил Федор Шаляпин взят под госохрану

Дом располагается улице Гоголя, сообщает Башкультнаследие.

В Уфе под государственную охрану взят дом, в котором ранее проживал Федор Шаляпин. По информации Башкультнаследия, здание является особенным по своей планировке, конструкции, а также по композиционному решению и видом фасадов.

Предметом охраны вместе с тем становятся местоположение здания, объемно-пространственное решение объекта и декоративное убранство.

Ранее факт проживания Федора Шаляпина в доме на Гоголя подтвердили краеведы Башкирии.

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#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Новости Уфы
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