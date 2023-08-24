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Published Сегодня, 12:37

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Updated Сегодня, 12:39

В мэрии Уфы назначили нового заместителя

В мэрии Уфы назначили нового заместителя

24 августа 2023, 12:37
Фото: ufacity.info
Новый замглавы будет отвечать за экономику, промышленность и предпринимательство.

Как сообщается в пресс-службе мэрии, на место заместителя главы администрации города назначен Агарагим Кагиргаджиев.

Агарагим Кагиргаджиев родился и вырос в Махачкале. Окончил там Дагестанский государственный аграрный университет им. М. М. Джамбулатова на степень магистра по направлению экономики. Помимо этого, отучился в государственном университете Санкт-Петербурга по специальности «Философия».

Впоследствии переехал в Уфу, где долгое время занимал должность руководителя. С лета 2018 года назначен первым заместителем министра по земельным и имущественным отношениям Дагестана, в феврале следующего года встал на пост министра.

В июне прошлого года занял пост главы контрольно-ревизионного управления в мэрии Уфы.

#Экономика#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Мэрия#Анна Савельева#Заместитель#Агарагим Кагиргаджиев
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