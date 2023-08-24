В мэрии Уфы назначили нового заместителя

Агарагим Кагиргаджиев родился и вырос в Махачкале. Окончил там Дагестанский государственный аграрный университет им. М. М. Джамбулатова на степень магистра по направлению экономики. Помимо этого, отучился в государственном университете Санкт-Петербурга по специальности «Философия».