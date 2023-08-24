В мэрии Уфы назначили нового заместителя

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Как сообщается в пресс-службе мэрии, на место заместителя главы администрации города назначен Агарагим Кагиргаджиев.
Агарагим Кагиргаджиев родился и вырос в Махачкале. Окончил там Дагестанский государственный аграрный университет им. М. М. Джамбулатова на степень магистра по направлению экономики. Помимо этого, отучился в государственном университете Санкт-Петербурга по специальности «Философия».
Впоследствии переехал в Уфу, где долгое время занимал должность руководителя. С лета 2018 года назначен первым заместителем министра по земельным и имущественным отношениям Дагестана, в феврале следующего года встал на пост министра.
В июне прошлого года занял пост главы контрольно-ревизионного управления в мэрии Уфы.