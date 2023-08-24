В Госдуме предложили новые стандарты, чтобы избежать наводнений в Москве

Недавний сильный дождь, который обрушился на Москву, привел к серии наводнений на дорогах и даже в метро города. Как справиться с этой ставшей обыденной проблемой, поделился Сергей Колунов, депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» и член комитета Думы по строительству и ЖКХ.