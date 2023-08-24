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Published Сегодня, 18:58

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Updated Сегодня, 18:59

В Госдуме предложили новые стандарты, чтобы избежать наводнений в Москве

24 августа 2023, 18:58
Недавний сильный дождь, который обрушился на Москву, привел к серии наводнений на дорогах и даже в метро города. Как справиться с этой ставшей обыденной проблемой, поделился Сергей Колунов, депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» и член комитета Думы по строительству и ЖКХ.

Согласно словам депутата, основная проблема, связанная с ливневыми дождями, кроется в ошибках, допущенных еще во времена Советского Союза. Недобросовестные подрядчики допустили множество нарушений, которые сегодня сказываются на состоянии дорог во время плохой погоды. Эта проблема распространена не только в Москве, но и во многих других регионах страны, отметил Колунов.

Депутат подчеркнул, что необходимо разработать новые нормативы для строительства и реконструкции транспортных и дорожных сетей, которые позволят исправить прошлые ошибки и предотвратить возникновение новых проблем, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Согласно новым стандартам, необходимо будет точно рассчитывать пропускную способность и длину системы стоков при ее проектировании. В случаях, когда эти системы не смогут справиться с объемом воды, предусмотрены штрафные меры для подрядчиков. Конечно же, такие стандарты должны быть современными и заменить устаревшие нормы», — сказал Колунов.

Депутат также подчеркнул, что проблема ливневой канализации также актуальна для многоквартирных домов и придомовых территорий. Он уверен, что инфраструктура жилищных домов требует должного обслуживания. Он предложил ужесточить ответственность за ошибки при проектировании и строительстве систем стоков, а также за неадекватное обслуживание существующих инфраструктурных систем.

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