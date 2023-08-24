В Госдуме предложили новые стандарты, чтобы избежать наводнений в Москве

Posted Сегодня, 18:58
Published Сегодня, 18:58
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
Согласно словам депутата, основная проблема, связанная с ливневыми дождями, кроется в ошибках, допущенных еще во времена Советского Союза. Недобросовестные подрядчики допустили множество нарушений, которые сегодня сказываются на состоянии дорог во время плохой погоды. Эта проблема распространена не только в Москве, но и во многих других регионах страны, отметил Колунов.
Депутат подчеркнул, что необходимо разработать новые нормативы для строительства и реконструкции транспортных и дорожных сетей, которые позволят исправить прошлые ошибки и предотвратить возникновение новых проблем, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Согласно новым стандартам, необходимо будет точно рассчитывать пропускную способность и длину системы стоков при ее проектировании. В случаях, когда эти системы не смогут справиться с объемом воды, предусмотрены штрафные меры для подрядчиков. Конечно же, такие стандарты должны быть современными и заменить устаревшие нормы», — сказал Колунов.
Депутат также подчеркнул, что проблема ливневой канализации также актуальна для многоквартирных домов и придомовых территорий. Он уверен, что инфраструктура жилищных домов требует должного обслуживания. Он предложил ужесточить ответственность за ошибки при проектировании и строительстве систем стоков, а также за неадекватное обслуживание существующих инфраструктурных систем.