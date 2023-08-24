В Башкирии снова пропали туристы

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Возле Белорецкого района пропали туристки. По данным госкомитета по ЧС, экстренный вызов поступил на номер 112.
Любительницы горных походов поднялись на гору Кирель (1162 метра над уровнем моря), но при спуске заблудились. Благо, девушки не растерялись, а догадались позвонить на номер 112. Сотрудники экстренных служб приехали на помощь.
Благодаря спасателям, сигнализировавшим женщинам по громкоговорителям, туристки спустились с Кинели и дошли до дороги из деревни Отнурок в сторону Белорецка. Домой они добрались самостоятельно.
Спасатели в очередной раз вынуждены объяснять правила безопасности при подготовке к походам: брать с собой компас, карту, еду, воду, фонарик, одежду; не отклоняться от маршрута; соизмерять амбиции с возможностями и силами; помогать друг другу; изучать маршрут самостоятельно; следовать специальным меткам.