В Башкирии снова пропали туристы

Спасатели в очередной раз вынуждены объяснять правила безопасности при подготовке к походам: брать с собой компас, карту, еду, воду, фонарик, одежду; не отклоняться от маршрута; соизмерять амбиции с возможностями и силами; помогать друг другу; изучать маршрут самостоятельно; следовать специальным меткам.