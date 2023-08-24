Суд в Уфе продлили арест активистке Рамиле Саитовой*: известны причины

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В Кировском районном суде началось судопроизводство в отношении Рамили Саитовой*, которая обвиняется в публичных призывах к осуществлению деятельности против государства. На заседании поддержать женщину пришли около двадцати человек, однако остаться в зале смогла лишь половина пришедших.
Как сообщают присутствующие, обвиняемая подала ходатайство об отводе судьи Артура Сулейманова и прокурора Токтамышева, поскольку считает, что гражданский суд не должен заниматься её делом, если она обвиняется в военном преступлении.
Её ходатайство было отклонено. В настоящий момент гражданский суд продолжает работу над делом. Более того, активистке продлили срок ареста до 13 октября. Следующее заседание назначено на 9 октября в связи с уходом судьи в отпуск. Прежде суд уже переносили несколько раз.
Рамиля Саитова* была задержана 16 мая этого года. Повод для возбуждения дела против женщины стало её видеообращение, где она призывала участников СВО, несогласных участвовать в операции, вернуться домой. ФСБ расценила это как призыв к дезертирству. После задержания женщины сотрудниками ФСБ ей было предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 280.4 УК РФ.
Сама Саитова* себя виновной не считает и о содеянном не жалеет, поскольку, как она сама заявляет, обращение было адресовано мобилизованным, которые не являются военнослужащими, а значит не могут быть осуждены военным судом.
* — включена в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.