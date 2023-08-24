Стихийный мемориал Пригожину нашли в Уфе

Пользователи соцсетей пишут, что мемориал сооружен на остановке «Башкирская республиканская гимназия-интернат №1 им. Рами Гарипова» (народу более известной, как «Юрюзань»). Граждане, сожалеющие о возможной гибели лидеров «Вагнера», развесили фотографии с символикой частной военной компании и её флаг. Рядом лежали мягкие игрушки, цветы, стояли свечи. Также на стенах расклеена информация о Пригожине и Уткине.