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В Уфе появился стихийный мемориал памяти лидеров ЧВК «Вагнер»

Стихийный мемориал Пригожину нашли в Уфе

24 августа 2023, 16:39
Фото: t.me/bdtprb/42122

В Уфе появился стихийный мемориал памяти лидеров ЧВК «Вагнер»

Неизвестные решили почтить лидеров ЧВК «Вагнер», соорудив мемориал

В Уфе появился стихийный мемориал в честь лидеров ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Ранее появилась информация об их гибели на борту самолёта, разбившегося над Тверской областью.

Пользователи соцсетей пишут, что мемориал сооружен на остановке «Башкирская республиканская гимназия-интернат №1 им. Рами Гарипова» (народу более известной, как «Юрюзань»). Граждане, сожалеющие о возможной гибели лидеров «Вагнера», развесили фотографии с символикой частной военной компании и её флаг. Рядом лежали мягкие игрушки, цветы, стояли свечи. Также на стенах расклеена информация о Пригожине и Уткине.

В мэрии ответили, что проверка не обнаружила ничего, что говорило бы о стихийном мемориале. Впрочем, вскоре люди снова принесли гвоздики и свечи.

#Общество#Общественный транспорт#Новости Башкирии#Новости Уфы#Идэль Гумеров
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