Стихийный мемориал Пригожину нашли в Уфе

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
В Уфе появился стихийный мемориал в честь лидеров ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Ранее появилась информация об их гибели на борту самолёта, разбившегося над Тверской областью.
Пользователи соцсетей пишут, что мемориал сооружен на остановке «Башкирская республиканская гимназия-интернат №1 им. Рами Гарипова» (народу более известной, как «Юрюзань»). Граждане, сожалеющие о возможной гибели лидеров «Вагнера», развесили фотографии с символикой частной военной компании и её флаг. Рядом лежали мягкие игрушки, цветы, стояли свечи. Также на стенах расклеена информация о Пригожине и Уткине.
В мэрии ответили, что проверка не обнаружила ничего, что говорило бы о стихийном мемориале. Впрочем, вскоре люди снова принесли гвоздики и свечи.