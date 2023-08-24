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Стало известно, где установят памятник первому президенту Башкирии Рахимову

Стало известно, где установят памятник первому президенту Башкирии Рахимову

24 августа 2023, 06:58
Фото: 1MI
Государственная экспертиза одобрила установку четырехметрового памятника первому президенту республики Муртазе Рахимову

Планируется, что мемориал будет размещен между двумя фонтанами в парке Ленина, напротив здания Госсобрания. Автором данного проекта, вероятнее всего, станет известный московский скульптор Салават Щербаков, автор памятника Минигали Шаймуратову.

«В центре площадки на гранитном двухступенчатом постаменте располагается бронзовая ростовая скульптура М. Г. Рахимова высотой 3,9 м. Позади нее находится монументальный пилон — „знамя“, облицованный пиленым мансуровским гранитом с резной вставкой — „лентой“ башкирского орнамента», — сообщается в описании будущего объекта.

Напомним что в январе 2023 года стало известно о смерти первого президента республики. Ему было 88 лет.

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#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Рахимов Муртаза Губайдуллович#Виалина Ахсанова
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