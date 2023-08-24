Стало известно, где установят памятник первому президенту Башкирии Рахимову

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
Планируется, что мемориал будет размещен между двумя фонтанами в парке Ленина, напротив здания Госсобрания. Автором данного проекта, вероятнее всего, станет известный московский скульптор Салават Щербаков, автор памятника Минигали Шаймуратову.
«В центре площадки на гранитном двухступенчатом постаменте располагается бронзовая ростовая скульптура М. Г. Рахимова высотой 3,9 м. Позади нее находится монументальный пилон — „знамя“, облицованный пиленым мансуровским гранитом с резной вставкой — „лентой“ башкирского орнамента», — сообщается в описании будущего объекта.
Напомним что в январе 2023 года стало известно о смерти первого президента республики. Ему было 88 лет.