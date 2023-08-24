«Сообщил о столкновении»: пилот летевшего в Уфу самолета сделал заявление в аэропорту

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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ЧП произошло 21 августа, однако известно стало о нем лишь сейчас. По данным канала, самолет авиакомпании Air Arabiа летел в Уфу. В момент касания ВПП пилот сообщил диспетчеру о возможном столкновении с птицей.
По данным канала, после заявления пилота взлетно-посадочную полосу осмотрели, однако посторонних предметов там не обнаружили.
Напомним, ранее заходящий на посадку самолет из Уфы напугал весь аэропорт — в Домодедово даже пришлось объявлять сигнал «Тревога».