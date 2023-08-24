Школьникам Уфы предложили отказаться от цветов для учителей 1 сентября

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Ежегодная акция проходит во многих регионах страны в преддверии 1 сентября. Суть ее проста — вместо десятков дорогих букетов класс приносит на линейку для учителя один большой букет, а сэкономленные средства переводят в благотворительный фонд на помощь тяжелобольным детям. Но что такого полезного можно сделать на эти деньги? Фандрайзер благотворительного фонда «Потерь нет» Елена Чиркова рассказала Mkset об истории акции и наглядно показала, как один букет цветов реально может помочь спасти чью-то жизнь или хотя бы чуточку облегчить лечение болезни.
Сколько лет этой акции и какая у нее история?
Акцию «Дети вместо цветов» (или «Дети важнее цветов») придумала в 2014 году учительница литературы из Москвы Ася Штейн. Она предложила коллегам-учителям поговорить с родителями своих учеников и попросить их потратить деньги не на букеты, а на благотворительность. Коллеги и родители тогда идею поддержали, а через год московский фонд помощи хосписам «Вера» подхватил инициативу и сам провел первую акцию в пользу неизлечимо больных детей. С того момента в акцию стали включаться и другие фонды, уже не только московские.
Когда акция появилась в Уфе и чему она помогла?
— В 2023 году фонд «Потерь нет» проводит акцию уже в седьмой раз. С каждым годом мы видим, что количество участников увеличивается, а некоторые из тех, кто участвовал в предыдущие разы, сами пишут и говорят: «Мы в этом году снова в вашу пользу хотим акцию провести».
Для наглядности приведу несколько цифр. В 2018 году акцию поддержали всего 10 классов, а сумма пожертвования составила 46 300 рублей. В 2020 году классов было уже 36, а общая сумма пожертвования выросла до 213 771 рубля. А в прошлом году участникам акции стали 40 классов, которые собрали в пользу онкобольных детей 252 804 рубля, — рассказала Елена Чиркова.
Средняя стоимость одного букета в Уфе в августе — 2 000 рублей. Что можно сделать полезного на эти деньги?
— Во-первых, это экологично. Да, много цветов — это красиво, но красивыми они будут 1-2 дня, а потом отправятся в мусорку. Во-вторых, в пересчете на рубли — это огромные суммы, которые действительно можно потратить с пользой. Возьмем для примера один класс из 30 учеников. Даже если букет будет стоить 1000 рублей, это 30 тысяч рублей. Кажется, небольшая сумма, верно? Однако в мае, например, мы заплатили 39 тысяч за восемь видов специализированных исследований в лабораториях Москвы и Екатеринбурга. Эти исследования помоги врачам отделения онкогематологии РДКБ уточнить диагнозы или выбрать наиболее эффективные методы лечения для шести детей, болеющих раком или заболеваниями крови.
30 тысяч рублей — это семь упаковок препарата «Роаккутан», так называемой «сухой химии», которую назначают при нейробластоме. Или 4-5 упаковок «Интерферона бета-1b», который применяют для иммунотерапии при лечении рака.
Как я упомянула выше, в 2022 году акция принесла фонду 252 804 рубля. И вот как были потрачены эти средства: 81 000 рублей направили на покупку препарата «Креземба» для ребенка с острым миелобластным лейкозом, 24 600 рублей — на оплату МРТ головного мозга и орбит с контрастированием для девочки с ретинобластомой (рак сетчатки глаза), 102 504 рубля — на оплату специализированных исследований для 10 детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. И еще 25 000 рублей потратили на расходники к медицинскому оборудованию для мальчика с паллиативным статусом. Такая помощь, в отличие от букетов, точно не завянет.
Как помочь людям не только 1 сентября?
Самый простой вариант — подписаться на сайте фонда на ежемесячное пожертвование на любую комфортную сумму. Будет 100 или 500 рублей — неважно. Вообще есть популярное заблуждение, что от условных 300 рублей толку не будет. И тут на помощь приходит простая математика: 10 человек регулярно переводят в фонд по 300 рублей, в итоге получается 3000 рублей. А это — одно специализированное исследование для одного конкретного ребенка. Или две упаковки ланцетов для забора крови.
Можно помогать не только деньгами. В детском онко-отделении в процедурных кабинетах стоят «Коробки смелости»: ящики с небольшими игрушками, книжками, наборами для творчества и прочими приятными мелочами. Когда ребенок приходит на болезненную процедуру, он может взять из этой коробки награду за смелость. Помочь можно, передав наполнение для этой коробки.
Есть еще вариант — провести в пользу фонда благотворительное мероприятие или даже пробежать дистанцию на марафоне. А можно помогать информационно: рассказывать о фонде у себя в соцсетях, репостить сборы.
Контакт для желающих присоединиться к акции: 8 937 303 54 59 Елена Чиркова. Узнать больше об акции можно по ссылке.