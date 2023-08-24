Школьникам Уфы предложили отказаться от цветов для учителей 1 сентября

— Во-первых, это экологично. Да, много цветов — это красиво, но красивыми они будут 1-2 дня, а потом отправятся в мусорку. Во-вторых, в пересчете на рубли — это огромные суммы, которые действительно можно потратить с пользой. Возьмем для примера один класс из 30 учеников. Даже если букет будет стоить 1000 рублей, это 30 тысяч рублей. Кажется, небольшая сумма, верно? Однако в мае, например, мы заплатили 39 тысяч за восемь видов специализированных исследований в лабораториях Москвы и Екатеринбурга. Эти исследования помоги врачам отделения онкогематологии РДКБ уточнить диагнозы или выбрать наиболее эффективные методы лечения для шести детей, болеющих раком или заболеваниями крови.