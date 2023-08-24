РЭО: К федеральной системе прослеживаемости уже подключены 325 мусоровозов Крыма

В системе отображаются все нюансы, связанные с передвижением и работой мусоровозов. Наблюдать за объектами на карте региона можно в режиме реального времени. Некоторые функции сервиса можно использовать для контроля за обращением с ТКО. Отметим, что всякое отклонение от заданного алгоритма действий система выявляет и фиксирует. Автоматические уведомления об этом направляются в центр управления. Например, сигналы о пропуске пункта в маршруте, превышении скоростного режима, а также об отсутствии объекта на смене.