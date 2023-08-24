РЭО: К федеральной системе прослеживаемости уже подключены 325 мусоровозов Крыма

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Уточним, что крымский парк мусоровозов насчитывает триста двадцать пять единиц спецтехники, сообщает 56orb.ru.
В системе отображаются все нюансы, связанные с передвижением и работой мусоровозов. Наблюдать за объектами на карте региона можно в режиме реального времени. Некоторые функции сервиса можно использовать для контроля за обращением с ТКО. Отметим, что всякое отклонение от заданного алгоритма действий система выявляет и фиксирует. Автоматические уведомления об этом направляются в центр управления. Например, сигналы о пропуске пункта в маршруте, превышении скоростного режима, а также об отсутствии объекта на смене.
«Система создана для того, чтобы обеспечить беспрецедентный на сегодняшний день уровень прозрачности в отрасли обращения с отходами», — рассказал гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев. При этом он отметил, что только благодаря сквозной автоматизации бизнес-процессов в работе регоператора становится возможным достижение показателей нацпроекта «Экология» и формирование комплексной системы в отрасли обращения с отходами.
Подключение мусоровозов Крыма к федеральной системе прослеживаемости — только первый шаг на пути к внедрению всеобъемлющего контроля за сферой обращения ТКО в регионе. Программное обеспечение системы доступно в рамках договора с компанией ГУП РК «Крымэкоресурсы».
Как рассказал замгендиректора РЭО по цифровизации Алексей Буров, необходимо идентифицировать проблемы и решать их на всех уровнях. Начинать нужно с каждого отходообразователя в РФ. Оперативность и качество этой работы обеспечат технологические инновации и современные ИТ-решения, продуманные с участием экспертов отрасли.
Подчеркнем, что внедрение АИС «АПРО» осуществляется пока не во всех регионах. Система апробируется в Республике Крым, в Ставропольском крае, Подмосковье и Нижегородской области. В этих регионах формируются новые стандарты полноты, актуальности и доступности данных о деятельности по обращению с отходами, которые обеспечиваются системой, и подходы к автоматизации в отрасли, которые планируется рекомендовать к распространению повсеместно.