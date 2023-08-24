Психолог рассказала, как научиться не копить хлам

Если речь идет о гардеробе, то стоит выбирать элементы, которые можно сочетать между собой. Иногда мы покупаем красивую вещь, но потом осознаем, что у нас нет к ней подходящих других вещей и приходится еще покупать, чтобы создать гармоничный образ. Но такой подход только приводит к большому количеству непригодных для носки вещей, которые просто лежат без дела в шкафу. Чтобы избежать такой ситуации, полезно продумывать свой образ заранее и составлять комплекты, которые можно будет комбинировать между собой. Для этого можно обратиться к стилисту или использовать специальные приложения, рассказала психолог RuNews24.Ru.