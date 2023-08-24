Психолог рассказала, как научиться не копить хлам

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Если речь идет о гардеробе, то стоит выбирать элементы, которые можно сочетать между собой. Иногда мы покупаем красивую вещь, но потом осознаем, что у нас нет к ней подходящих других вещей и приходится еще покупать, чтобы создать гармоничный образ. Но такой подход только приводит к большому количеству непригодных для носки вещей, которые просто лежат без дела в шкафу. Чтобы избежать такой ситуации, полезно продумывать свой образ заранее и составлять комплекты, которые можно будет комбинировать между собой. Для этого можно обратиться к стилисту или использовать специальные приложения, рассказала психолог RuNews24.Ru.
Также стоит запомнить, что если вещь уже не носилась несколько сезонов, то скорее всего, ее уже не стоит ждать нового витка моды. Она просто будет лежать в шкафу, портиться и терять свою актуальность. Поэтому, если такая вещь есть, лучше избавиться от нее.
То же самое касается бытовых покупок. Важно найти определенное место для новых бытовых гаджетов, инвентаря для уборки или декора. Напишите их на бумаге и проверьте, не дублируются ли желаемые товары уже имеющимися. Если вы по-прежнему считаете, что новые вещи необходимы, то избавьтесь от старых. Таким образом, ваше пространство будет менее загромождено и более уютным.