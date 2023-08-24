Психолог назвала способы преодоления эмоционального выгорания

Одним из неприятных моментов при выгорании является мысль о том, что если человек выгорел, значит, он плохой специалист, ведь хорошие любят свою работу. Однако это навязчивая мысль, которая может возникнуть после переживания соответствующих эмоций. В таких случаях важно самому ответить на следующие вопросы: что значит быть хорошим специалистом и вообще «хорошим»? Что значит любить свою работу? Возможно, эти установки были сформированы ещё в детстве и связаны с сравнением себя с другими.