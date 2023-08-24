Психолог назвала способы преодоления эмоционального выгорания

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Выгорание всегда связано с внутренним конфликтом человека: либо он принимает ситуацию, либо пытается что-то изменить. Если у человека хороший контакт с самим собой и своими чувствами, то он осознает, что такое состояние не только отрицательно сказывается на его профессиональном развитии, но и влияет на все аспекты его личности. В таком случае можно попытаться восстановить баланс. Однако для этого необходимо выявить причины, которые привели к выгоранию.
Среди классических причин выгорания можно выделить проблемы в личной жизни и игнорирование физиологических потребностей, включая сон, рассказала эксперт изданию RuNews24.Ru. Например, из-за проблем в отношениях многие начинают перекладывать всю свою энергию на работу. Или же в стремлении заработать больше денег они забывают о сне. Для преодоления выгорания важно изменить обстановку, отдохнуть, наладить отношения с близкими и друзьями, а также обратить внимание на правильное питание и физическую активность.
Однако если не устранена основная причина выгорания, то эта проблема будет повторяться. В таком случае необходимо обратиться за помощью к специалисту.
Если работа монотонна, стоит задуматься, почему была выбрана именно эта профессия. Может быть, в начале было комфортно, но что-то изменилось. Возможно, что и сама жизнь человека стала монотонной и однообразной, и он хочет большей стабильности.
Одним из неприятных моментов при выгорании является мысль о том, что если человек выгорел, значит, он плохой специалист, ведь хорошие любят свою работу. Однако это навязчивая мысль, которая может возникнуть после переживания соответствующих эмоций. В таких случаях важно самому ответить на следующие вопросы: что значит быть хорошим специалистом и вообще «хорошим»? Что значит любить свою работу? Возможно, эти установки были сформированы ещё в детстве и связаны с сравнением себя с другими.
Психолог Лия Аванесова рекомендует следить за тем, как реагирует тело на усталость и недосып. Не стоит игнорировать сигналы своего организма, а нужно позволять себе отдыхать и допускать ошибки.
Выгорание может проявляться только у психически здоровых людей и выполняет роль защитного механизма, который помогает экономить энергию и психологические ресурсы. Более подвержены выгоранию люди с низкой самооценкой, алекситимией, интроверты, перфекционисты и другие.