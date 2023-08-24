Прорыв «Уфаводоканала»: что происходит в Уфе, где участились аварии на канализации

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
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Сегодня, 24 августа, на перекрестках улиц Пархоменко и Чернышевского, а также Пархоменко и Достоевского разлились реки воды — произошли сразу две коммунальных аварии. В целом, можно констатировать, что прорывы на канализации для города стали привычным явлением.
По информации от «Уфаводоканала», из-за проведения ремонтных работ временно остались без холодной воды десятки жилых домов по следующим адресам:
— Достоевского, 110, 110/1, 112
— Кирова, 45, 47, 47/1, 47/2, 45, 40;
— Пархоменко, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 15/1, 17, 19, 21, 23, 25, 12, 14, 16, 18, 20 кв. 1, 20 кв. 2, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 69, 71, 73, 69, 71, 73;
— Чернышевского, 101, 101а, 105, 112, 115;
— Худайбердина, 5, 9, 11, 19, 22, 24, 15, 28.
Накануне никакой воды не было и в некоторых домах на улице Зорге. В УК, обслуживающих эти дома, сообщили, что воды нет из-за коммунальных аварий на Комсомольской и на проспекте Октября — к слову, они также произошли в один день.
Также этим летом жителям Чесноковки ежедневно отключали воду на несколько часов. Тогда на жалобу жильцов населённого пункта ответили, что отключения воды отчасти связаны с погодными условиями.
Прорыв воды случился буквально на этой неделе в районе «Зеленой рощи», в результате чего автомобиль провалился в яму колесом. «Уфаводоканал» обещал возместить ущерб владельцу авто.
Месяц назад по улице Революционная вода буквально лилась фонтаном. Уфимка в соцсетях рассказала о ситуации и обратилась в коммунальную службу, где, с ее слов, заявку приняли около 23:00, а работы по устранению утечки запланировали на следующий день.
С просьбой прокомментировать данные ситуации Mkset обратился в пресс-службу Уфаводоканала. Мы опубликуем ответ сразу после получения.
Ранее Mkset рассказывал о хитрой схеме, в результате которой сотрудники «Уфаводоканала» предлагали абонентам самостоятельно подключаться к ресурсу за деньги. Прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам по статьям «злоупотребление должностными полномочиями», а также «подстрекательство и пособничестве в совершении преступления». Известно, что один из начальников отдела и специалист предприятия признали вину в совершении преступлений. Сообщалось, что на имущество фигурантов дела наложен арест на сумму более 6,6 млн рублей.
К слову, в июне 2020 года на бывшее руководство «Уфаводоканала» возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество. По данным следствия, в 2018–2020 годах «Уфаводоканал» по подложным бумагам поручало оплачивать услуги компании «Тандем» на сумму 86 млн рублей за вывоз отходов предприятия с очистных сооружений, которого не было.