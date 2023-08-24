Прорыв «Уфаводоканала»: что происходит в Уфе, где участились аварии на канализации

Ранее Mkset рассказывал о хитрой схеме, в результате которой сотрудники «Уфаводоканала» предлагали абонентам самостоятельно подключаться к ресурсу за деньги. Прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам по статьям «злоупотребление должностными полномочиями», а также «подстрекательство и пособничестве в совершении преступления». Известно, что один из начальников отдела и специалист предприятия признали вину в совершении преступлений. Сообщалось, что на имущество фигурантов дела наложен арест на сумму более 6,6 млн рублей.