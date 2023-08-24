Медведев провел встречу с лидерами партийных списков ЕР на осенних выборах

Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
Modified Сегодня, 18:50
Updated Сегодня, 18:50
Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев в рамках ВКС с главами регионов — лидерами партийных списков на региональных выборах.
Участниками совещания также стали секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак и руководитель думской фракции Владимир Васильев. По словам Медведева, высшие должностные лица сегодня в большинстве случаев выдвигаются от ЕР, как и в предыдущие годы. Он отметил, что у кандидатов общая программа и общие цели, которые поставлены президентом, передает rostovgazeta.ru.
Андрей Турчак заявил, что кандидаты от партии получают определенное преимущество, но при этом имеют ответственность. Кроме того, к ним предъявляют высокие требования.
«Во всех регионах, где в сентябре пройдут выборы, наполняем конкретными задачами региональные разделы народной программы. Впервые делаем это и в новых регионах», — отметил он.
Чтобы разработать народную программу, по всей стране было собрано более 860 тысяч предложений, проведены десятки тысяч встреч с жителями. Как отметил Турчак, вовлечение граждан в решение актуальных для регионов и муниципалитетов задач — важный показатель эффективности партии.
Дмитрий Медведев поручил усилить работу по информированию жителей о результатах реализации народной программы, чтобы укрепить доверие к «Единой России».
В следующем году необходимо полностью обеспечить все финансовые обязательства государства, которые прописаны в народной программе ЕР, а также продолжить проекты по повышению качества жизни.
«Один из важнейших приоритетов для нас — это помощь фронту, участникам специальной военной операции и членам их семей, выполнение всех гуманитарных миссий, которые на себя взяла партия», — напомнил Медведев.
Главы регионов также рассказали о результатах исполнения программы «Единой России» и партийных проектов в социальной сфере, экономике, энергетике, здравоохранении и культуре. Губернаторы отметили, что жители высоко оценивают работу партии.
Как сообщает сайт партии ER.RU, председатель партии поблагодарил руководителей субъектов, которые уже не первый год возглавляют регионы и отделения партии. В заключение он подчеркнул, что сторонники партии на осенних выборах станут опорой президентской кампании в 2024 году.