Медведев провел встречу с лидерами партийных списков ЕР на осенних выборах

Участниками совещания также стали секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак и руководитель думской фракции Владимир Васильев. По словам Медведева, высшие должностные лица сегодня в большинстве случаев выдвигаются от ЕР, как и в предыдущие годы. Он отметил, что у кандидатов общая программа и общие цели, которые поставлены президентом, передает rostovgazeta.ru.