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Posted Сегодня, 18:29

Published Сегодня, 18:29

Modified Сегодня, 18:30

Updated Сегодня, 18:30

Экономический аналитик Тимофеев дал обзор изменения цен на популярные товары в России

24 августа 2023, 18:29
Ситуация с ценами на продукты питания в России демонстрирует определенный баланс: в то время как некоторые товары с зарубежной составляющей подорожали, другие стали дешевле.

Такое мнение выразил кандидат экономических наук и доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова — Александр Тимофеев.

В общем и целом, он утверждает, что годовой рост цен остается на отметке 3,5%, что ниже общего уровня инфляции, и это является положительной динамикой. Он также указал на понижение цен на некоторые товары, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Например, в Орловской области цены на сыр, творог и сливочное масло снизились на 25-31 рубль. Также упали цены на сметану и молоко. Важно отметить гречку, которая стоит 55-60 рублей, и рис, доступный по 75-80 рублей за килограмм», — подчеркнул экономист в интервью с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Такая тенденция, по мнению Тимофеева, обусловлена данными Росстата: цены на гречку у производителей с начала года снизились с 22 087 рублей за тонну до 17 453 рублей, а по сравнению с июлем прошлого года, этот показатель упал на 41,2%.

Кроме того, эксперт отметил, что во всех регионах России цены на овощи и фрукты в среднем снизились на 2,4%. Лук и картофель подешевели на 7%, морковь и капуста — на 5-6%, а цены на помидоры и свеклу упали на 3,5-4%.

«Цена на подсолнечник снизилась на 31,4% по годовой динамике. Несмотря на удорожание куриного и свиного мяса, цены на сосиски и сардельки снизились на 3,4%. В более чем 15 регионах цены на репчатый лук, картофель и яблоки упали примерно на 10%», — заключил Тимофеев.

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