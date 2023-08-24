mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Дровяной камин и комната для взрослых: что скрывает элитная квартира за 45 млн в Уфе

Дровяной камин и комната для взрослых: что скрывает элитная квартира за 45 млн в Уфе

24 августа 2023, 10:54
Фото: 1MI
О продаже квартиры было сообщено на сайте с объявлениями. Узнали, за что просят такую сумму

Агентство недвижимости выставило на продажу шестикомнатную квартиру на девятом этаже в центре Уфы за 45 миллионов рублей.

В размещенном объявлении говорится, что общая площадь жилья составляет 234 м².

Фото: avito.ru

По описанию в квартире с дизайнерским ремонтом имеются все удобства, включая балкон, гардеробную и настоящий камин на дровах.

Стоит отметить, что это — двухуровневые апартаменты в элитном доме с консъержем и закрытой территорией. В описание объявления сказано, что на втором уровне находится комната для взрослых. По фото становится понятно, что в квартире есть собственная сауна.

Напомним, что ранее Mkset выкладывал объявление о продаже кролика за миллион рублей.

Читайте также:
В Башкирии породистого кролика продают за миллион рублейВ центре Уфы за полмиллиарда продают развлекательный клубВ Уфе продают картину из десятикопеечных монет «от всех неудач»
#Общество#Город#Новости Башкирии#Новости Уфы#Недвижимость#Виалина Ахсанова#Роскошь
Подпишитесь
Прорыв «Уфаводоканала»: что происходит в Уфе, где участились аварии на канализации
Сегодня, 13:11
Суд в Уфе продлили арест активистке Рамиле Саитовой*: известны причины
Сегодня, 11:29
«Нам нечем дышать»: жители Авдона рассказали об ужасах жизни рядом с птицефабрикой
Сегодня, 08:11
Стало известно, где установят памятник первому президенту Башкирии Рахимову
Сегодня, 06:58
Заразиться может каждый: чиновница из Башкирии назвала 4 признака опасной болезни
Сегодня, 06:27
Что делать, если машину забрали на штрафстоянку в Уфе: пошаговая инструкция
Сегодня, 10:49