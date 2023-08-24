Дровяной камин и комната для взрослых: что скрывает элитная квартира за 45 млн в Уфе

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Агентство недвижимости выставило на продажу шестикомнатную квартиру на девятом этаже в центре Уфы за 45 миллионов рублей.
В размещенном объявлении говорится, что общая площадь жилья составляет 234 м².
По описанию в квартире с дизайнерским ремонтом имеются все удобства, включая балкон, гардеробную и настоящий камин на дровах.
Стоит отметить, что это — двухуровневые апартаменты в элитном доме с консъержем и закрытой территорией. В описание объявления сказано, что на втором уровне находится комната для взрослых. По фото становится понятно, что в квартире есть собственная сауна.
Напомним, что ранее Mkset выкладывал объявление о продаже кролика за миллион рублей.