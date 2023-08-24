mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Глава Роспотребнадзора РБ назвала симптомы грибка ногтей

Заразиться может каждый: чиновница из Башкирии назвала 4 признака опасной болезни

24 августа 2023, 06:27
Фото: 1MI

Глава Роспотребнадзора РБ назвала симптомы грибка ногтей

Если во время не начать лечение, то затянуться процесс может до 12 месяцев.

Глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак рассказала о таком заболевании как поражение ногтевой пластины грибком. Заразиться им можно от человека, который уже болен, сталкиваются с грибком жители постоянно.

— Заражаемся в том, случае, если нарушены барьерные функции кожи. Есть мозоли, царапины, потертости и даже сухая кожа, — поясняет Анна Казак.

В зоне риска находятся спортсмены, посетители общественных бань и боулинга.

Лечение необходимо начать сразу после обнаружения следующих симптомов:

  • утрата прозрачности ногтевой пластины
  • изменение окраски ногтя
  • появление пятен или помутнений на ногте
  • изменение толщины ногтя

В случае, если не начать лечение на первом этапе то, процесс избавления от грибка может занять от 9 до 12 месяцев. Правильное лечение может назначить только врач после получения результатов всех необходимых анализов.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Новости Уфы
Подпишитесь
«Сообщил о столкновении»: пилот летевшего в Уфу самолета сделал заявление в аэропорту
Сегодня, 08:01
«Ждем, когда изнасилуют?»: жительница Башкирии показала недострой в центре города
Сегодня, 07:46
«Нам нечем дышать»: жители Авдона рассказали об ужасах жизни рядом с птицефабрикой
Сегодня, 08:11
Стало известно, где установят памятник первому президенту Башкирии Рахимову
Сегодня, 06:58
14 человек отравились грибами в Башкирии
Сегодня, 04:57