Заразиться может каждый: чиновница из Башкирии назвала 4 признака опасной болезни

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак рассказала о таком заболевании как поражение ногтевой пластины грибком. Заразиться им можно от человека, который уже болен, сталкиваются с грибком жители постоянно.
— Заражаемся в том, случае, если нарушены барьерные функции кожи. Есть мозоли, царапины, потертости и даже сухая кожа, — поясняет Анна Казак.
В зоне риска находятся спортсмены, посетители общественных бань и боулинга.
Лечение необходимо начать сразу после обнаружения следующих симптомов:
В случае, если не начать лечение на первом этапе то, процесс избавления от грибка может занять от 9 до 12 месяцев. Правильное лечение может назначить только врач после получения результатов всех необходимых анализов.