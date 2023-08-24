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Published Сегодня, 04:29

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Updated Сегодня, 04:32

Депутаты Башкирии намерены ужесточить наказание за сокрытие номера автомобиля

Депутаты Башкирии намерены ужесточить наказание за сокрытие номера автомобиля

24 августа 2023, 04:29
Фото: 1MI
Будет увеличена сумма штрафа, а также срок лишения водительских прав, сообщили в пресс-службе Курултая.

Законодательное собрание РБ предложило ужесточить наказание за скрытие номеров на автомобилях, сообщают в пресс-службе.

Как заявил председатель парламента Константин Толкачев, чаще всего данным правилом пренебрегают водители фур, избегая штрафов из-за перевеса при прохождении зоны весового контроля.

В свою очередь регулярное передвижение перегруженных фур является одной из причин разрушения дорог и мостов. Опасен перегруз и для самих участникам дорожного движения, так как «при сложных погодных условиях тормозной путь транспортного средства увеличивается в несколько раз».

Так, депутаты предлагают увеличить сумму штрафа с 5 тысяч рублей до 10-15 тысяч рублей, а также увеличить срок лишения водительских прав с 1-3 месяцев до 6-12. За повторное нарушение у автовладельца могут отнять права на 1,5 года.

#Элина Сайфранова#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт
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