Депутаты Башкирии намерены ужесточить наказание за сокрытие номера автомобиля

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Законодательное собрание РБ предложило ужесточить наказание за скрытие номеров на автомобилях, сообщают в пресс-службе.
Как заявил председатель парламента Константин Толкачев, чаще всего данным правилом пренебрегают водители фур, избегая штрафов из-за перевеса при прохождении зоны весового контроля.
В свою очередь регулярное передвижение перегруженных фур является одной из причин разрушения дорог и мостов. Опасен перегруз и для самих участникам дорожного движения, так как «при сложных погодных условиях тормозной путь транспортного средства увеличивается в несколько раз».
Так, депутаты предлагают увеличить сумму штрафа с 5 тысяч рублей до 10-15 тысяч рублей, а также увеличить срок лишения водительских прав с 1-3 месяцев до 6-12. За повторное нарушение у автовладельца могут отнять права на 1,5 года.