Депутаты Башкирии намерены ужесточить наказание за сокрытие номера автомобиля

Так, депутаты предлагают увеличить сумму штрафа с 5 тысяч рублей до 10-15 тысяч рублей, а также увеличить срок лишения водительских прав с 1-3 месяцев до 6-12. За повторное нарушение у автовладельца могут отнять права на 1,5 года.