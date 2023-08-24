Что делать, если машину забрали на штрафстоянку в Уфе: пошаговая инструкция

Помимо оплаты за вызов эвакуатора и нахождения транспорта на территории штрафстоянки вам придётся также оплатить штраф за неправильную парковку. Всё это будет вписано в общую сумму, которую нужно погасить как можно раньше, если вы не хотите переплачивать лишние деньги. Иногда бывает и так, что автомобиль могут не отдать, пока услуги по его эвакуации не будут оплачены. В таком случае стоит поторопиться, ведь со следующего дня за каждый час нахождения машины на стоянке сумма будет возрастать.