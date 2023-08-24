Что делать, если машину забрали на штрафстоянку в Уфе: пошаговая инструкция

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
1. Парковки в неположенном месте, а также из-за заезда на тротуар, нарушения границ парковки, создание помех для парковки других авто;
2. Вождения в нетрезвом виде;
3. Вождения без водительских прав;
4. Нарушения правил при перевозке крупного или опасного груза;
5. Незаконного переоборудования авто в рекламную передвижную конструкцию;
6. Неисправности с автотормозами.
В случае такой ситуации главное — действовать оперативно, иначе сумму за нахождение автомобиля на штрафстоянке придётся оплатить внушительную.
Если у вас много свободного времени или вы хотите быть в разлуке со своим автомобилем как можно дольше, то можете самостоятельно пройтись по всем штрафстоянкам города и выяснить, куда именно эвакуировали вашу машину. В другом же случае вам всего лишь необходимо позвонить в ГИБДД по Уфе по номеру 8 (347) 237-02-02, 237-84-80 или набрать 112. Диспетчер попросит сообщить номер авто и место, откуда его эвакуировали. После этого вам назовут местоположение вашего транспортного средства, а также данные инспектора, который произвёл эвакуацию.
Стоит понимать, что ни один сотрудник штрафстоянки не выдаст вам автомобиль, пока не убедится в том, что именно вы являетесь его владельцем. Для этого нужно предоставить пакет документов, состоящий из водительских прав, свидетельства о регистрации ТС, полиса ОСАГО (при отсутствии его можно оформить онлайн, в ином случае машину у вас забрать не получится). На всякий случай не забудьте паспорт.
Далее ваши действия зависят от факта того, имеются ли все необходимые документы на руках или нет.
В этом случае вы направляетесь прямиком в отделение ГИБДД, где вам выдают копию протокола о правонарушении, после чего направляют уже на штрафстоянку, где вы предоставляете все документы. Далее охрана выписывает квитанцию об оплате услуг штрафстоянки и эвакуатора. Лишь после этого вас проведут к автомобилю.
А вот здесь всё несколько сложнее. Сначала вам придётся отправиться на саму штрафстоянку и оформить документы на вскрытие, дабы получить доступ в салон. Лишь после вы сможете поехать в отделение, чтобы продолжить процедуру получения автомобиля.
Помимо оплаты за вызов эвакуатора и нахождения транспорта на территории штрафстоянки вам придётся также оплатить штраф за неправильную парковку. Всё это будет вписано в общую сумму, которую нужно погасить как можно раньше, если вы не хотите переплачивать лишние деньги. Иногда бывает и так, что автомобиль могут не отдать, пока услуги по его эвакуации не будут оплачены. В таком случае стоит поторопиться, ведь со следующего дня за каждый час нахождения машины на стоянке сумма будет возрастать.
Бывают и такие ситуации, когда водители возвращаются к моменту самой погрузки авто. На этом этапе можно решить проблему на месте и избежать эвакуации. Сотрудник ГИБДД проверит все необходимые документы и выпишет вам штраф. Вот только услуги эвакуатора оплатить всё же придётся — но это всяко лучше, чем бегать между отделением и стоянкой, тратя кучу времени и нервов.
Ниже мы представили список адресов и номеров телефонов стоянок по городу.
Адреса: ул. Юбилейная, 27а, к1; Линейная 126, ул. Амурская, 35, к1.
Телефон: +7 (347) 274-19-61, +7 (347) 271-56-15, +7 (347) 275–01–47
Адреса: ул. Адмирала Макарова, 5; ул. Большая Шерстомойная, 40, к1; ул. Самаркандская, 4; ул. Армянская ¼.
Телефон: +7 (347) 246–68–66
Адрес: ул. Лесотехникума, 16/1.
Телефон: +7 (347) 232-12-79, +7 (347) 232-12-51
Адрес: ул. Пархоменко, 131/1.
Телефон: +7 (347) 274-82-67
Адрес: ул. Вагонная, 1.
Телефон: не указан