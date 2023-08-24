Башкирская кухня и популярные бургеры: власти анонсировали строительство за миллиарды

Соглашение предусматривает строительство фабрики-кухни «Пышка» и сети предприятий быстрого обслуживания «Вкусно и точка» на территории Башкирии. Оно предусматривает создание более 1000 новых рабочих мест и привлечение инвестиций в объеме около двух миллиардов рублей.