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Башкирская кухня и популярные бургеры: власти анонсировали строительство за миллиарды

Башкирская кухня и популярные бургеры: власти анонсировали строительство за миллиарды

24 августа 2023, 08:59
Фото: 1MI
В Башкортостане подписано соглашение о строительстве фабрики-кухни и сети предприятий быстрого обслуживания. Об этом сообщил министр торговли и услуг Республики Башкортостан Алексей Гусев.

Соглашение предусматривает строительство фабрики-кухни «Пышка» и сети предприятий быстрого обслуживания «Вкусно и точка» на территории Башкирии. Оно предусматривает создание более 1000 новых рабочих мест и привлечение инвестиций в объеме около двух миллиардов рублей.

Фабрику-кухню «Пышка» планируют построить за 3,5 года и вложить до 700 млн рублей, создав 350 рабочих мест. Также планируется строительство и развитие сети предприятий быстрого обслуживания «Вкусно и точка». В проект планируется вложить 1,2 миллиарда рублей, создав до 800 рабочих мест.

Ранее Mkset публиковал информацию о популярной сети кафе из Татарстана, которую планируют открыть в республике.

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