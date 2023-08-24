14 человек отравились грибами в Башкирии

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
С начала 2023 года в Башкирии было зарегистрировано 14 случаев отравления после употребления грибов.
В данный момент ведется расследование случая, связанного с отравлением пяти человек в Салаватском районе.
По данным ведомства, в этом году количество заболевших уменьшилось в два раза по сравнению с прошлым годом. В течение того же периода 2022 года был зарегистрирован всего 31 случай отравления лесными грибами.
Напомним, ранее стало известно о массовом отравление неизвестными грибами на территории Башкирии.