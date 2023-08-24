mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

14 человек отравились грибами в Башкирии

14 человек отравились грибами в Башкирии

24 августа 2023, 04:57
Фото: 1MI
Такое заявление сделал Роспотребнадзор Башкирии

С начала 2023 года в Башкирии было зарегистрировано 14 случаев отравления после употребления грибов.

В данный момент ведется расследование случая, связанного с отравлением пяти человек в Салаватском районе.

По данным ведомства, в этом году количество заболевших уменьшилось в два раза по сравнению с прошлым годом. В течение того же периода 2022 года был зарегистрирован всего 31 случай отравления лесными грибами.

Напомним, ранее стало известно о массовом отравление неизвестными грибами на территории Башкирии.

Читайте также:
Массовое отравление неизвестными грибами произошло в Башкирии Стало известно о состоянии пятерых отравившихся грибами жителей БашкирииОпытный грибник назвал полезные свойства грибов
#Башкирия#Отравление#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Грибы
Подпишитесь
Два предмета по цене одного: какие зарплаты предлагают учителям в школах Уфы
Вчера, 10:48
Стрельба и беспилотники: силовики выдвинулись на бронетехнике в район Башкирии
Вчера, 09:39
Новые подробности дела известного массажиста из Уфы, обвиненного в изнасиловании
Вчера, 10:01
«Все ещё не назначен учитель»: уфимка о массовом увольнении учителей перед 1 сентября
Вчера, 11:07
«Не хотела задеть»: певицу из Уфы Земфиру* захейтили после концерта в Казахстане
Вчера, 08:52
Названы сроки, когда перестанут сжигать кур на Авдонской птицефабрике под Уфой
Вчера, 06:22