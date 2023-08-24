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Posted 24 августа, 15:30

Published 24 августа, 15:30

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

11,6 тыс. маломобильных пассажиров получили помощь на вокзалах Горьковской ж/д

11,6 тыс. маломобильных пассажиров получили помощь на вокзалах Горьковской ж/д

24 августа 2023, 15:30
Фото: piqsels.com
За 7 месяцев 2023 года специализированную помощь на вокзалах Горьковской железной дороги оказали более чем 11 тысячам маломобильных пассажиров.

Напомним, что за январь — июль 2023 года на территории вокзальных комплексов Горьковской магистрали специализированная помощь была предоставлена для 11,6 тысячи маломобильных пассажиров, и это на 30% превышает показатели аналогичного периода 2022 года.

Наибольшее число заявок в Центр содействия мобильности поступило от пассажиров железнодорожных вокзалов в Кирове (2800 человек), Нижнем Новгороде (3088), Казани (1384) и Ижевске (977).

Лицам с ограниченными возможностями здоровья на территории железнодорожных вокзальных комплексов безвозмездно предоставляют услуги по сопровождению к подвижному составу силами сотрудников специализированной компании. Кроме того, маломобильным пассажирам оказывают услуги по транспортировке багажа.

Напомним: заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах можно разместить в Центре содействия мобильности по телефону: 8 (800) 775-00-00. Заявки принимают за трое суток до предполагаемой поездки, но не позднее чем за 24 часа до момента предоставления услуги.

Подробнее с информацией об услугах Центра содействия мобильности можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД», сообщают в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.

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