11,6 тыс. маломобильных пассажиров получили помощь на вокзалах Горьковской ж/д

Posted 24 августа, 15:30
Published 24 августа, 15:30
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Напомним, что за январь — июль 2023 года на территории вокзальных комплексов Горьковской магистрали специализированная помощь была предоставлена для 11,6 тысячи маломобильных пассажиров, и это на 30% превышает показатели аналогичного периода 2022 года.
Наибольшее число заявок в Центр содействия мобильности поступило от пассажиров железнодорожных вокзалов в Кирове (2800 человек), Нижнем Новгороде (3088), Казани (1384) и Ижевске (977).
Лицам с ограниченными возможностями здоровья на территории железнодорожных вокзальных комплексов безвозмездно предоставляют услуги по сопровождению к подвижному составу силами сотрудников специализированной компании. Кроме того, маломобильным пассажирам оказывают услуги по транспортировке багажа.
Напомним: заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах можно разместить в Центре содействия мобильности по телефону: 8 (800) 775-00-00. Заявки принимают за трое суток до предполагаемой поездки, но не позднее чем за 24 часа до момента предоставления услуги.
Подробнее с информацией об услугах Центра содействия мобильности можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД», сообщают в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.