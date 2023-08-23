mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

«Все ещё не назначен учитель»: уфимка о массовом увольнении учителей перед 1 сентября

«Все ещё не назначен учитель»: уфимка о массовом увольнении учителей перед 1 сентября

23 августа 2023, 11:07
Фото: 1MI
Уфимка пожаловалась на ситуацию в школе — по ее мнению, там происходит массовое увольнение учителей. Власти Уфы объяснили происходящее
Сюжет
Дети

Со слов автора жалобы, руководство школы не предпринимает никаких мер для обеспечения заинтересованности учителей в своей работе. По информации родительницы, только за лето из образовательного учреждения якобы уволились около 20 преподавателей. Причиной тому, по мнению женщины, — неблагоприятные условия внутри коллектива и постоянное давления со стороны руководства. Молодые специалисты якобы быстро покидают эту школу, в том числе якобы из-за постоянного напряжения от старших наставников, что будто бы вызывает у них стресс.

— На сегодняшний день у моего ребенка, ученика младшего класса, все ещё не назначен учитель. Наши дети не получают должного уровня образования, так как постоянная смена учителя негативно влияет на их развитие и воспитание. Мы очень переживаем за судьбу, воспитание и образование наших детей, так как данное образовательное учреждение не может предоставить благоприятные условия для этого., — рассказывает родительница Анна, оставившая жалобу на странице главы Башкирии.

Mkset обратился за комментарием в мэрию Уфы.

— За летний период 2023 года массовых увольнений в школе № 128 не зафиксировано. В коллективе атмосфера доброжелательная, отношения между педагогами построены на принципах наставничества и сотрудничества, молодым педагогам уделяется особое внимание и поддержка, — прокомментировали ситуацию власти.

Также мэрия сообщает, что вопрос наполняемости школ в Затоне решается. В настоящее время ведется строительство школы на 1225 мест по улице Миловской. Кроме этого строится общеобразовательная школа на 1225 мест в жилом районе «Затон-Восточный».

Ранее Mkset писал о возмущенных родителях. В одной из гимназий Башкирии детей якобы принуждали опубликовать на своих страницах ВК аватарки с российским триколором.

Читайте также:
В одной из гимназий Башкирии детей принуждают опубликовать на своих страницах ВК аватарки с российским триколором.Индекс «школьного набора» в Уфе в 2023 году превысил 20 тысяч рублей Названа итоговая сумма на сборы в школу в Уфе в 2023 годуДва года простоя: когда откроют родную школу Рустэма Хамитова гимназию №115 в Уфе
#Общество#Город#Дети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Школа#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Два предмета по цене одного: какие зарплаты предлагают учителям в школах Уфы
Сегодня, 10:48
Стрельба и беспилотники: силовики выдвинулись на бронетехнике в район Башкирии
Сегодня, 09:39
Новые подробности дела известного массажиста из Уфы, обвиненного в изнасиловании
Сегодня, 10:01
«Не хотела задеть»: певицу из Уфы Земфиру* захейтили после концерта в Казахстане
Сегодня, 08:52
Названы сроки, когда перестанут сжигать кур на Авдонской птицефабрике под Уфой
Сегодня, 06:22