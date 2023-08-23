«Все ещё не назначен учитель»: уфимка о массовом увольнении учителей перед 1 сентября

Со слов автора жалобы, руководство школы не предпринимает никаких мер для обеспечения заинтересованности учителей в своей работе. По информации родительницы, только за лето из образовательного учреждения якобы уволились около 20 преподавателей. Причиной тому, по мнению женщины, — неблагоприятные условия внутри коллектива и постоянное давления со стороны руководства. Молодые специалисты якобы быстро покидают эту школу, в том числе якобы из-за постоянного напряжения от старших наставников, что будто бы вызывает у них стресс.