«Все ещё не назначен учитель»: уфимка о массовом увольнении учителей перед 1 сентября

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Со слов автора жалобы, руководство школы не предпринимает никаких мер для обеспечения заинтересованности учителей в своей работе. По информации родительницы, только за лето из образовательного учреждения якобы уволились около 20 преподавателей. Причиной тому, по мнению женщины, — неблагоприятные условия внутри коллектива и постоянное давления со стороны руководства. Молодые специалисты якобы быстро покидают эту школу, в том числе якобы из-за постоянного напряжения от старших наставников, что будто бы вызывает у них стресс.
— На сегодняшний день у моего ребенка, ученика младшего класса, все ещё не назначен учитель. Наши дети не получают должного уровня образования, так как постоянная смена учителя негативно влияет на их развитие и воспитание. Мы очень переживаем за судьбу, воспитание и образование наших детей, так как данное образовательное учреждение не может предоставить благоприятные условия для этого., — рассказывает родительница Анна, оставившая жалобу на странице главы Башкирии.
Mkset обратился за комментарием в мэрию Уфы.
— За летний период 2023 года массовых увольнений в школе № 128 не зафиксировано. В коллективе атмосфера доброжелательная, отношения между педагогами построены на принципах наставничества и сотрудничества, молодым педагогам уделяется особое внимание и поддержка, — прокомментировали ситуацию власти.
Также мэрия сообщает, что вопрос наполняемости школ в Затоне решается. В настоящее время ведется строительство школы на 1225 мест по улице Миловской. Кроме этого строится общеобразовательная школа на 1225 мест в жилом районе «Затон-Восточный».
Ранее Mkset писал о возмущенных родителях. В одной из гимназий Башкирии детей якобы принуждали опубликовать на своих страницах ВК аватарки с российским триколором.