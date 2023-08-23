Названа итоговая сумма на сборы в школу в Уфе в 2023 году

Нургуль Шарифуллина, мама троих детей, рассказывает, что для неё конец лета всегда проходит в напряжении, ведь двоих дочерей и сына нужно подготовить к началу учебного процесса, вот только времени на это не всегда достаточно, так ещё и с девочками приходится несколько сложнее. Как говорит сама Нургуль, собрать дочерей в школу выходит дороже, поскольку у них больше требований в одежде, в то время как сыну требуется куда меньше вещей — костюм, кардиган, несколько пар брюк.