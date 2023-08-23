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Published Сегодня, 08:56

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Updated Сегодня, 09:05

Индекс «школьного набора» в Уфе в 2023 году превысил 20 тысяч рублей

Названа итоговая сумма на сборы в школу в Уфе в 2023 году

23 августа 2023, 08:56
Фото: Photobank Ura Media / 1MI

Индекс «школьного набора» в Уфе в 2023 году превысил 20 тысяч рублей

ГТРК «Башкортостан» выяснил, во сколько в этом году обойдётся подготовка ребёнка к школе, а также рассказал о денежной компенсации для многодетных семей.

Нургуль Шарифуллина, мама троих детей, рассказывает, что для неё конец лета всегда проходит в напряжении, ведь двоих дочерей и сына нужно подготовить к началу учебного процесса, вот только времени на это не всегда достаточно, так ещё и с девочками приходится несколько сложнее. Как говорит сама Нургуль, собрать дочерей в школу выходит дороже, поскольку у них больше требований в одежде, в то время как сыну требуется куда меньше вещей — костюм, кардиган, несколько пар брюк.

Общие расходы на подготовку детей для женщины составляют 50 тыс. рублей.

Продавцы школьной ярмарки отмечают, что цена на необходимые вещи несильно разнится в прошлым годом. Средний ценник за приобретение школьного наряда варьируется от 10 до 15 тыс. рублей.

Родители школьников ответственно подходят к выбору, соотносят цену и качество товара, ведь нередко форма, школьные рюкзаки и даже обувь могут служить ребёнку на протяжении нескольких лет.

Обувь обычно приобретают сразу на несколько сезонов, закрытую и открытую. Не забывают также и о спортивной. Как говорит один из консультантов обувного магазина Лариса Антипина, цена разнится от 2300 до 5000 в зависимости от того, используется ли в обувь натуральная кожа.

Получается, что в этом году, учитывая не только школьную форму, но и канцелярию, средняя сумма на подготовку ребёнка к школе составит от 20 до 30 тыс. рублей. Зимние и демисезонные вещи обойдутся ещё дороже.

Отмечается, что для многодетных семей возможно получить компенсацию за купленную форму и принадлежности для письма. Для её получения требуется всего лишь предоставить необходимые документы и чеки в местную администрацию.

Соответствующие льготы предоставлены семьям участников СВО. Начальник отдела государственной политики в сфере общего образования при Министерства образования и науки в Башкирии рассказала о том, что дети имеют право на бесплатное школьное питание, место в продлёнке, перевод в ближайшее к дому учебное заведение, а для студентов — перед с коммерции на бюджет.

#Школа#Школьники#Анна Савельева#Подготовка#Школьная форма#Канцелярия#Учебное заведение
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