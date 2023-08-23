В Уфе пройдет семейный фестиваль «Молочная страна»

Posted 23 августа, 05:33
Published 23 августа, 05:33
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Фестиваль состоится 2 сентября на новой площадке — набережной реки Белой в районе Монумента Дружбы. Откроет праздник Молочный король со своей свитой и авиашоу.
Традиционно всех гостей ждет приветственный стакан молока от торговой марки «Первый вкус». Напомним, в прошлые годы посетители фестиваля ставили рекорды по количеству молока, выпитого на одной площадке, — 60 тыс. приветственных стаканов или более 12 тонн молока.
На «Молочной стране» будут работать аттракционы, спортивные площадки, зона фудкорта, молочная ярмарка, ферма и мастер-классы для детей. Помимо традиционной концертной программы, посетителей ждет музыкальный сюрприз от хедлайнера фестиваля группы «Пропаганда». Также для гостей мероприятия будет работать уличный гастрономический фестиваль.
Специально для семей с малышами пройдет парад колясок. Участники должны придумать образ и задекорировать коляску на молочную тему. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет конкурс костюмов на молочную тему из любых безопасных материалов. В конкурсе могут участвовать и несколько членов семьи.
Спонсор мероприятия — Россельхозбанк — подготовил для гостей праздника новые локации — интерактивный квест-лабиринт, детский банк (где всё, как у взрослых, только лучше) и купольный кинотеатр «Сливкино!» с мультфильмами.
— Мы традиционно поддерживаем фестиваль «Молочная страна» и видим, что с каждым годом интерес к нему со стороны жителей Уфы и Башкирии возрастает. Нас это радует, ведь фестиваль пропагандирует здоровое питание и семейные ценности, — рассказал директор Башкирского филиала Россельхозбанка Алексей Самсонов. — С удовольствием отмечаю, что среди участников мероприятия становится все больше фермеров, предлагающих качественные, натуральные, экологически чистые и по-настоящему вкусные продукты. Россельхозбанку такой подход близок, поддержка сельхозпредприятий и фермерства — одна из важнейших наших задач. Для достижения этой цели банк использует множество инструментов: это и льготное кредитование АПК, и цифровая платформа «Своё», предлагающая массу возможностей для развития бизнеса на селе, и образовательный проект «Школа фермера».
Организаторами фестиваля выступают Правительство РБ, Министерство сельского хозяйства РБ, администрация Уфы, Союз «Торгово-промышленная палата РБ», при поддержке Национального союза производителей молока «Союзмолоко», ООО «Институт молока».