В Уфе пройдет семейный фестиваль «Молочная страна»

Специально для семей с малышами пройдет парад колясок. Участники должны придумать образ и задекорировать коляску на молочную тему. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет конкурс костюмов на молочную тему из любых безопасных материалов. В конкурсе могут участвовать и несколько членов семьи.