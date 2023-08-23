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Трактор сбил уфимку в центре Уфы

Трактор сбил уфимку в центре Уфы

23 августа 2023, 09:20
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
В микрорайоне Зелёная Роща в Уфе тракторист сбил женщину, которая переходила дорогу.

ДТП произошло на улице Степана Кувыкина. Женщина пыталась перейти дорогу напротив остановки «Институт профзаболеваний», когда водитель на тракторе врезался в неё. От удара та упала на асфальт и потеряла сознание.

Очевидцы поделились видео произошедшего.

На видеоролике хорошо видно, как пострадавшая лежит на асфальте перед транспортным средством. На этот момент медики ещё не прибыли на место, поэтому никто не решается тревожить женщину, не зная всех повреждений.

Все необходимые службы уже выдвинулись по вызову. О состоянии потерпевшей точно ничего неизвестно. Mkset отправил запрос в пресс-центр Минздрава.

#Происшествия#Видео#Уфа#ДТП#Новости Башкирии#Новости Уфы#Анна Савельева#Тракторист#Женщина#Медики#Очевидцы
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