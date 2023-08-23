В Уфе перекроют одну из дорог на три месяца

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
С 28 августа по 28 ноября будет закрыто движение по бульвару Саид-Галиева и подъездным путям со стороны проспекта Октября и улицы Комсомольской.
Въезд на придомовые территории также будет ограничен, однако для жителей близлежащих домов будет сделано исключение — им разрешен проезд. Кроме того, особое внимание будет уделено обеспечению безопасного проезда к домам транспорта экстренных служб.
Ранее Mkset писал о перекрытие дорог в центре города на целый год.