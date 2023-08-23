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Published Сегодня, 13:37

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Updated Сегодня, 13:39

В Уфе перекроют одну из дорог на три месяца

В Уфе перекроют одну из дорог на три месяца

23 августа 2023, 13:37
Фото: 1MI
В Уфе началась реконструкция известного фонтана «Мальчиком с курсе». В связи с этим планируется перекрытие дорог. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации города.

С 28 августа по 28 ноября будет закрыто движение по бульвару Саид-Галиева и подъездным путям со стороны проспекта Октября и улицы Комсомольской.

Въезд на придомовые территории также будет ограничен, однако для жителей близлежащих домов будет сделано исключение — им разрешен проезд. Кроме того, особое внимание будет уделено обеспечению безопасного проезда к домам транспорта экстренных служб.

Ранее Mkset писал о перекрытие дорог в центре города на целый год.

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#Общество#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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