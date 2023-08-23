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70 человек эвакуировали из ТЦ Сипайловский в Уфе из-за короткого замыкания

70 человек эвакуировали из популярного ТЦ в Уфе

23 августа 2023, 06:27
Фото: Анастасия Федосеенко / 1MI

70 человек эвакуировали из ТЦ Сипайловский в Уфе из-за короткого замыкания

Сегодня утром, 23 августа, экстренные службы эвакуировали посетителей торгового центра в Уфе. Раскрылась причина.

Ситуация произошла в ТСК «Сипайловский». Сообщение о сработавшей пожарной сигнализации поступило утром в главное управление МЧС по Башкирии. Экстренные службы оперативно отправились на место происшествия и эвакуировали посетителей торгового комплекса по улице Маршала Жукова.

В процессе эвакуации из здания вывели 70 человек, 10 из которых оказались несовершеннолетними.

По информации должностного лица МЧС, в одном из магазинов комплекса произошло замыкание плафона. Возгорание не обнаружено.

Пострадавших нет.

Ранее аналогичная ситуация произошла лайфстайл центре «Башкирия», где были эвакуированы 600 посетителей.

#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Эвакуация#МЧС#Анна Савельева#Торговый центр#Пожарная сигнализация
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