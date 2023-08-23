70 человек эвакуировали из популярного ТЦ в Уфе

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Ситуация произошла в ТСК «Сипайловский». Сообщение о сработавшей пожарной сигнализации поступило утром в главное управление МЧС по Башкирии. Экстренные службы оперативно отправились на место происшествия и эвакуировали посетителей торгового комплекса по улице Маршала Жукова.
В процессе эвакуации из здания вывели 70 человек, 10 из которых оказались несовершеннолетними.
По информации должностного лица МЧС, в одном из магазинов комплекса произошло замыкание плафона. Возгорание не обнаружено.
Пострадавших нет.
Ранее аналогичная ситуация произошла лайфстайл центре «Башкирия», где были эвакуированы 600 посетителей.