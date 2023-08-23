70 человек эвакуировали из популярного ТЦ в Уфе

Ситуация произошла в ТСК «Сипайловский». Сообщение о сработавшей пожарной сигнализации поступило утром в главное управление МЧС по Башкирии. Экстренные службы оперативно отправились на место происшествия и эвакуировали посетителей торгового комплекса по улице Маршала Жукова.