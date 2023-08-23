В Тверской области разбился самолет на борту которого мог быть Евгений Пригожин

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
В Тверской области произошло падение воздушного судна. По предварительной информации, инцидент произошел в 18:30 по московскому времени. Позднее МЧС сообщило, что на борту находились десять человек, включая трех членов экипажа, и все они погибли.
Ведомство также уточнило, что катастрофа произошла неподалеку от населенного пункта Куженкино. Упавшим самолетом был частный Embraer Legacy, выполняющий рейс Москва — Санкт-Петербург.
На месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб, которые активно работают по расследованию произошедшего и собирают все необходимые подробности.
В сети распространяется информация о том, что самолет был связан с ЧВК «Вагнер», а на борту мог находиться Евгений Пригожин. Официального подтверждения этой информации пока нет.