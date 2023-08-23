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Published Сегодня, 17:56

Modified Сегодня, 17:58

Updated Сегодня, 17:58

В Тверской области разбился самолет на борту которого мог быть Евгений Пригожин

В Тверской области разбился самолет на борту которого мог быть Евгений Пригожин

23 августа 2023, 17:56
Фото: 1MI
Самолет потерпел крушение в Бологовском районе Тверской области в среду, 23 августа

В Тверской области произошло падение воздушного судна. По предварительной информации, инцидент произошел в 18:30 по московскому времени. Позднее МЧС сообщило, что на борту находились десять человек, включая трех членов экипажа, и все они погибли.

Ведомство также уточнило, что катастрофа произошла неподалеку от населенного пункта Куженкино. Упавшим самолетом был частный Embraer Legacy, выполняющий рейс Москва — Санкт-Петербург.

На месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб, которые активно работают по расследованию произошедшего и собирают все необходимые подробности.

В сети распространяется информация о том, что самолет был связан с ЧВК «Вагнер», а на борту мог находиться Евгений Пригожин. Официального подтверждения этой информации пока нет.

#Пожар#МЧС#Военный мятеж в России: бунт главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина#Происшествие#Виалина Ахсанова
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