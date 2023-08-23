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Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

В центре Уфы перекрыли участок дороги

В центре Уфы перекрыли участок дороги

23 августа 2023, 05:05
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Сегодня, 23 августа, с 8 часов утра в центре города временно ограничили движение транспорта.

Под ограничение попал участок на перекрёстке Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева. Здесь полностью ограничили движение транспорта по двум крайним левым полосам дороги. Как сообщается в пресс-службе городской мэрии, это связано с тем, что в ближайшие дни на этом месте будет проходить установка информационных щитов.

Сообщается, что продолжительно всех работ составит пять дней. Ограничение движения на этом участке будет действовать с сегодняшнего дня и полностью восстановится в понедельник, 28 августа, в 8 часов вечера.

#Ограничение движения#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Анна Савельева#Заки Валиди#Проспект Салавата Юлаева
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