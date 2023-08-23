В центре Уфы перекрыли участок дороги

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Под ограничение попал участок на перекрёстке Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева. Здесь полностью ограничили движение транспорта по двум крайним левым полосам дороги. Как сообщается в пресс-службе городской мэрии, это связано с тем, что в ближайшие дни на этом месте будет проходить установка информационных щитов.
Сообщается, что продолжительно всех работ составит пять дней. Ограничение движения на этом участке будет действовать с сегодняшнего дня и полностью восстановится в понедельник, 28 августа, в 8 часов вечера.