В центре Уфы перекрыли участок дороги

Под ограничение попал участок на перекрёстке Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева. Здесь полностью ограничили движение транспорта по двум крайним левым полосам дороги. Как сообщается в пресс-службе городской мэрии, это связано с тем, что в ближайшие дни на этом месте будет проходить установка информационных щитов.