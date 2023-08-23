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В честь юбилея Юрия Шатунова в Башкирии откроется мемориальная доска

В честь юбилея Юрия Шатунова в Башкирии откроется мемориальная доска

23 августа 2023, 16:08
Фото: https://shatunov.com
В честь 50-летия Юрия Шатунова, легендарного солиста группы «Ласковый май», в Башкирии будет открыта мемориальная доска на здании школы-интерната. Директор гимназии поделился комментарием.

Место выбрано особенным образом — это школа-интернат в Кумертау, где Шатунов учился в свое время. В настоящее время данное учебное заведение носит название Республиканской гимназии-интерната № 3, в честь первого Президента Республики Башкортостана, Муртазы Губайдулловича Рахимова.

Юрий Шатунов учился в учебном заведении с 1982 по 1984 годы, тогда оно называлось школой-интернатом № 2 имени Ю. А. Гагарина.

С инициативой установить на здании нашей гимназии мемориальную доску на нас вышли фанаты из Москвы. Мемориальную доску, на которой будет изображение артиста и текст, изготовили в Новосибирске. нас в гимназии есть уголок с портретом и кабинет имени Шатунова., — рассказал директор Шаймурат Тимербулатов.

Память великого актера также увековечили в виде граффити в Уфе.

Напомним, ранее власти также говорили о создании аллеи белых роз в память о легендарном солисте группы «Ласковый май»

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#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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