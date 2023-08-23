В честь юбилея Юрия Шатунова в Башкирии откроется мемориальная доска

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Место выбрано особенным образом — это школа-интернат в Кумертау, где Шатунов учился в свое время. В настоящее время данное учебное заведение носит название Республиканской гимназии-интерната № 3, в честь первого Президента Республики Башкортостана, Муртазы Губайдулловича Рахимова.
Юрий Шатунов учился в учебном заведении с 1982 по 1984 годы, тогда оно называлось школой-интернатом № 2 имени Ю. А. Гагарина.
С инициативой установить на здании нашей гимназии мемориальную доску на нас вышли фанаты из Москвы. Мемориальную доску, на которой будет изображение артиста и текст, изготовили в Новосибирске. нас в гимназии есть уголок с портретом и кабинет имени Шатунова., — рассказал директор Шаймурат Тимербулатов.
Память великого актера также увековечили в виде граффити в Уфе.
Напомним, ранее власти также говорили о создании аллеи белых роз в память о легендарном солисте группы «Ласковый май»