В честь юбилея Юрия Шатунова в Башкирии откроется мемориальная доска

Место выбрано особенным образом — это школа-интернат в Кумертау, где Шатунов учился в свое время. В настоящее время данное учебное заведение носит название Республиканской гимназии-интерната № 3, в честь первого Президента Республики Башкортостана, Муртазы Губайдулловича Рахимова.