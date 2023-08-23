Уже на этой неделе: Башкирию ждет резкое изменение погоды

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ожидаются заморозки в нескольких регионах России, включая Башкирию, Челябинскую, Свердловскую, Тюменскую, Архангельскую, Костромскую области и Пермский край.
Особенно сложная ситуация ожидается на Урале, где прогнозируются заморозки до минус двух градусов с 24 по 26 августа. В Челябинской области также ожидаются сильные дожди, ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.
Жителям рекомендуется учитывать погодные условия и соответствующим образом одеваться при поездке на природу, чтобы избежать переохлаждения.