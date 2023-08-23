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Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Главный синоптик России спрогнозировал заморозки в Башкирии на этой неделе

Уже на этой неделе: Башкирию ждет резкое изменение погоды

23 августа 2023, 11:18
Фото: 1MI

Главный синоптик России спрогнозировал заморозки в Башкирии на этой неделе

Заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ожидаются заморозки в нескольких регионах России, включая Башкирию, Челябинскую, Свердловскую, Тюменскую, Архангельскую, Костромскую области и Пермский край.

Особенно сложная ситуация ожидается на Урале, где прогнозируются заморозки до минус двух градусов с 24 по 26 августа. В Челябинской области также ожидаются сильные дожди, ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.

Жителям рекомендуется учитывать погодные условия и соответствующим образом одеваться при поездке на природу, чтобы избежать переохлаждения.

#Общество#Погода#Новости Башкирии#Новости Уфы#Погода на лето#Погода в Уфе#Виалина Ахсанова
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