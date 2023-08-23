Умное видеонаблюдение МТС проконтролирует качество питания в больницах Башкирии

— С помощью нашего комплексного решения можно контролировать рабочие процессы там, где это критически важно. В данном случае одной из ключевых задач проекта является постоянное наблюдение за работой производственного цеха и контроль качества, так как компания занимается поставкой готового питания в больницы. Подобные умные системы можно развернуть на любом предприятии, при необходимости дополняя их другими продуктами цифровой экосистемы, от видеоаналитики до облачного хранения данных. Спектр применения этого решения действительно очень широк: так, камеры МТС с искусственным интеллектом используются для подсчета поголовья на крупном животноводческом комплексе Башкирии, а наша автономная система видеонаблюдения, установленная в нацпарке «Башкирия», помогает спасти леса от пожара, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.