mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Умное видеонаблюдение МТС проконтролирует качество питания в больницах Башкирии

Умное видеонаблюдение МТС проконтролирует качество питания в больницах Башкирии

23 августа 2023, 09:26
Фото: МТС
МТС, цифровая экосистема, сообщает об установке интеллектуальной системы видеонаблюдения для крупного башкирского пищевого комбината.

Умные камеры контролируют безопасность на объекте и помогают следить за соблюдением правил и норм при приготовлении питания, которое затем поставляется в лечебные учреждения республики.

— С помощью нашего комплексного решения можно контролировать рабочие процессы там, где это критически важно. В данном случае одной из ключевых задач проекта является постоянное наблюдение за работой производственного цеха и контроль качества, так как компания занимается поставкой готового питания в больницы. Подобные умные системы можно развернуть на любом предприятии, при необходимости дополняя их другими продуктами цифровой экосистемы, от видеоаналитики до облачного хранения данных. Спектр применения этого решения действительно очень широк: так, камеры МТС с искусственным интеллектом используются для подсчета поголовья на крупном животноводческом комплексе Башкирии, а наша автономная система видеонаблюдения, установленная в нацпарке «Башкирия», помогает спасти леса от пожара, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Два предмета по цене одного: какие зарплаты предлагают учителям в школах Уфы
Сегодня, 10:48
Стрельба и беспилотники: силовики выдвинулись на бронетехнике в район Башкирии
Сегодня, 09:39
Новые подробности дела известного массажиста из Уфы, обвиненного в изнасиловании
Сегодня, 10:01
«Все ещё не назначен учитель»: уфимка о массовом увольнении учителей перед 1 сентября
Сегодня, 11:07
«Не хотела задеть»: певицу из Уфы Земфиру* захейтили после концерта в Казахстане
Сегодня, 08:52
Названы сроки, когда перестанут сжигать кур на Авдонской птицефабрике под Уфой
Сегодня, 06:22