Умное видеонаблюдение МТС проконтролирует качество питания в больницах Башкирии

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Умные камеры контролируют безопасность на объекте и помогают следить за соблюдением правил и норм при приготовлении питания, которое затем поставляется в лечебные учреждения республики.
— С помощью нашего комплексного решения можно контролировать рабочие процессы там, где это критически важно. В данном случае одной из ключевых задач проекта является постоянное наблюдение за работой производственного цеха и контроль качества, так как компания занимается поставкой готового питания в больницы. Подобные умные системы можно развернуть на любом предприятии, при необходимости дополняя их другими продуктами цифровой экосистемы, от видеоаналитики до облачного хранения данных. Спектр применения этого решения действительно очень широк: так, камеры МТС с искусственным интеллектом используются для подсчета поголовья на крупном животноводческом комплексе Башкирии, а наша автономная система видеонаблюдения, установленная в нацпарке «Башкирия», помогает спасти леса от пожара, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.