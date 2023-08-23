Стрельба и беспилотники: силовики выдвинулись на бронетехнике в район Башкирии

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Сегодня и завтра в Архангельском районе Башкирии будут проводиться военные учения, в ходе которых могут быть слышны выстрелы и замечена тяжелая военная техника. Однако, как объяснили в ФСБ Башкирии, нет необходимости пугаться. Сотрудники силовых структур проводят тренировки, отрабатывая антидиверсионные и антитеррористические действия.
В процессе учений будет задействована авиация, тяжелая бронетехника и беспилотные аппараты. Важно отметить, что бойцы будут использовать только холостое стрелковое оружие.Авиа