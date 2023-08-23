Стрельба и беспилотники: силовики выдвинулись на бронетехнике в район Башкирии

Сегодня и завтра в Архангельском районе Башкирии будут проводиться военные учения, в ходе которых могут быть слышны выстрелы и замечена тяжелая военная техника. Однако, как объяснили в ФСБ Башкирии, нет необходимости пугаться. Сотрудники силовых структур проводят тренировки, отрабатывая антидиверсионные и антитеррористические действия.