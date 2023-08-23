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Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Сегодня в Башкирии проходят учения со стрельбой, бронетехникой и беспилотниками

Стрельба и беспилотники: силовики выдвинулись на бронетехнике в район Башкирии

23 августа 2023, 09:39
Фото: 1MI

Сегодня в Башкирии проходят учения со стрельбой, бронетехникой и беспилотниками

Жители Башкирии сегодня смогут услышать звук стрельбы и увидеть мощную военную технику. Что происходит — в материале Mkset

Сегодня и завтра в Архангельском районе Башкирии будут проводиться военные учения, в ходе которых могут быть слышны выстрелы и замечена тяжелая военная техника. Однако, как объяснили в ФСБ Башкирии, нет необходимости пугаться. Сотрудники силовых структур проводят тренировки, отрабатывая антидиверсионные и антитеррористические действия.

В процессе учений будет задействована авиация, тяжелая бронетехника и беспилотные аппараты. Важно отметить, что бойцы будут использовать только холостое стрелковое оружие.Авиа

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