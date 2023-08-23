Стало известно о состоянии пятерых отравившихся грибами жителей Башкирии

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
В отделении реанимации Малоязовской ЦРБ накануне поступило сразу 5 человек. Как известно на данный момент, двое пожилых людей уже переведены в палату. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное.
Напоминаем, что вчера вечером появилась первая информация о массовом отравлении компании пенсионеров неизвестными грибами. Собрав в лесу грибной урожай, они решили сразу же приготовить и съесть собранное, однако это привело к резкому ухудшению состояния.