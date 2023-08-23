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Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Стало известно о состоянии пятерых отравившихся грибами жителей Башкирии

Стало известно о состоянии пятерых отравившихся грибами жителей Башкирии

23 августа 2023, 04:06
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Минздрав рассказал, в каком состоянии находятся пожилые люди, отправившиеся грибами в Салаватском районе.

В отделении реанимации Малоязовской ЦРБ накануне поступило сразу 5 человек. Как известно на данный момент, двое пожилых людей уже переведены в палату. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное.

Напоминаем, что вчера вечером появилась первая информация о массовом отравлении компании пенсионеров неизвестными грибами. Собрав в лесу грибной урожай, они решили сразу же приготовить и съесть собранное, однако это привело к резкому ухудшению состояния.

#Минздрав#Отравление#Новости Башкирии#Анна Савельева#Грибы#Село Лакты#Салаватский район#Пожилые люди#ЦРБ Малояза
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